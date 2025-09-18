Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG και η Ελλάδα, με τον πανίσχυρο στόλο της, μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο

Στο επίκεντρο επαφών βρέθηκε το κομβικό θέμα της παραγωγής LNG από την Αμερική, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας, μεταφέρει ο ελληνόκτητος στόλος – ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως.

Σειρά σημαντικών συναντήσεων με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (National Energy Dominance Council, NEDC), Doug Burgum, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του τελευταίου στην Ελλάδα. Η συνάντηση ήρθε ως άμεση συνέχεια των όσων συζητήθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν, ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και αποτέλεσε άλλο ένα ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία, δεδομένης της πρωτοκαθεδρίας της, μπορεί να προσφέρει πολλά σε μία άκρως σημαντική συγκυρία για τη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κομβικό θέμα της παραγωγής LNG από την Αμερική, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας, μεταφέρει ο ελληνόκτητος στόλος – ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως – με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλο τον κόσμο, σε συμμάχους και φίλους.

Στη συνάντηση (παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας κας Κατερίνας Νασίκα) συμμετείχαν, επίσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC) των ΗΠΑ, Jarrod Agen και η Ανώτερη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής του NEDC, Brittany Kelm, οι οποίοι στη συνέχεια, υποδέχθηκαν τον κ. Κικίλια στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Ο Υπουργός πραγματοποίησε, επίσης, συνάντηση με τον Joshua (Τζος) Volz, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ (Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy), στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών γεωστρατηγικών ενεργειακών projects, όπως ο Κάθετος Διάδρομος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές επενδυτικές συνεργασίες που συνδέουν ναυτιλία, ενέργεια και ναυπηγεία και τα αμοιβαία, επωφελή αποτελέσματα που μπορούν να επιτύχουν οι δύο χώρες σε αυτούς τους κλάδους.

Ο κ. Κικίλιας είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Προσωπάρχη (Chief of Staff), κ. Sam Mulopoulos και την Αναπληρώτρια Προσωπάρχη, κα Zoe Sofos, του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (US Trade Representative, USTR). Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το USTR, σχετικά με την αναμενόμενη επιβολή λιμενικών τελών εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων και υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Υπουργός είχε, επίσης, συνάντηση σε πολύ θερμό κλίμα, με τον Γερουσιαστή Jerry Moran, έναν εξαιρετικά έμπειρο πολιτικό, που εκλέγεται στην πολιτεία του Κάνσας από το 2010. Τον ευχαρίστησε για τη φιλία του προς την Ελλάδα, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει αναφορικά με τις προκλήσεις που επικρατούν στη γειτονιά μας. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της Ναυτιλίας, δεδομένης της ιδιότητας του κ. Moran ως μέλους της αρμόδιας Επιτροπής της Γερουσίας για το Εμπόριο και τις Μεταφορές.

Τέλος, ο Β. Κικίλιας παραβρέθηκε σε δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Mike Johnson, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ (Speaker of the House) και οικοδεσπότη τον John S. Koudounis, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρόεδρο & CEO της Calamos Investments.