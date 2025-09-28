Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιοΔιαβάζεται σε 1'
Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη.
- 28 Σεπτεμβρίου 2025 11:28
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».
Ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:
«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»