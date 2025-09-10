ΚΚΕ για Chevron: Οι μόνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν είναι οι όμιλοι

Το σχόλιο του ΚΚΕ για την προσφορά της “Chevron” στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Προσφορά εκμετάλλευση βλέπει το ΚΚΕ πίσω από την αίτηση ενδιαφέροντος που κατέθεσε ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, εκ των οποίων τα δύο νοτίως της Κρήτης, σχολιάζοντας πως “οι μόνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για τις εξελίξεις είναι οι όμιλοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα εγχώρια κοιτάσματα, βάζοντας στο ‘χέρι’ τον πλούτο του ελληνικού λαού”.

Αντιθέτως, σύμφωνα με το ΚΚΕ, “η συμμετοχή των αμερικάνικων ομίλων στο διαγωνισμό, σε μια περίοδο όξυνσης των ανταγωνισμών στην περιοχή, δεν προσφέρει καμιά ‘ασπίδα’ προστασίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε πρόκειται να ανακουφίσει τον λαό από την ενεργειακή φτώχεια.

Όσοι καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες θα διαψευσθούν πολύ σύντομα, όπως έχει γίνει πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν”.