ΚΚΕ για φωτιές: Ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα και ένα κράτος που σαπίζει

Ανακοίνωση για τις πυρκαγιές εξέδωσε η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για τα δήθεν προληπτικά μέτρα.

Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 12 Αυγούστου σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και λίγες μέρες πριν στην Ηλεία «ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών».

«Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά ξεσκεπάστηκαν όχι μόνο τα ψέματα της κυβέρνησης ότι έχει πάρει προληπτικά μέτρα, αλλά μια φοβερή πραγματικότητα σε βάρος του λαού.

Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, ένα κράτος που σαπίζει, που έχει κάνει εμπόρευμα τη γη μας, το νερό μας, τις ακτές και τα δάση μας. Ένα κράτος, που έχει αφήσει απροστάτευτο το λαό και σαπίζουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που θα τον προστάτευαν», προσθέτει η ανακοίνωση.

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «ο λαός της περιοχής μας, ζει σε επανάληψη τα τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων στις πυροσβεστικές δυνάμεις και των δασικών αρχών, τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα.

Η πολιτική της ατομικής ευθύνης και του “τρεχάτε ποδαράκια μου” του 112, ήταν και συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική έχει το θράσος να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδιά τους δίπλα από τις φλόγες!».

«Σε αντίθεση με αυτή την πολιτική βρίσκεται ο λαός που προσπαθεί μόνος του να σώσει το σπίτι και το βιός του, που με αυτοθυσία βοηθάει τον γείτονά του και οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς συνδράμοντας στο έργο της κατάσβεσης», τονίζει η ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι «το ΚΚΕ, έγκαιρα, πριν το καλοκαίρι, απαίτησε με όλων των ειδών τις παρεμβάσεις να παρθούν ουσιαστικά προληπτικά μέτρα για όλη την περιοχή. Διεκδίκησε την ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με έμψυχο δυναμικό και με πυροσβεστικά μέσα».

«Όμως, το σύνολο της νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία, που υπακούει στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν αφορά τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, για τα οποία η δασοπροστασία και ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός αποτελούν κόστος.

Αυτός είναι ο λόγος που ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα αστικά κόμματα δεν τσιγκουνεύονται καθόλου όταν πρόκειται να ενισχύσουν τους μακελάρηδες των λαών και της Παλαιστίνης, δεν δίνουν δεκάρα για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας», επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ καλεί όλο το λαό της περιοχής να συμμετέχει συντονισμένα στις προσπάθειες κατάσβεσης, να υπερασπιστεί τη ζωή του, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον.

Να βρεθούμε μαζί στην πρώτη γραμμή, ώστε αμέσως μόλις σβήσουν τα πύρινα μέτωπα, να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση όλων των απωλειών, να αποζημιωθούν στο 100% όσοι υπέστησαν ζημιές, να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τις φυσικές καταστροφές, άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων σε Πυροσβεστική και Δασική Υπηρεσία.

Καλούμε όλο το λαό να βγάλει συμπεράσματα, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική που θα διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες».