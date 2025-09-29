ΚΚΕ για Τέμπη: Η δικαιοσύνη προκαλεί τα θύματα και τις οικογένειές τους

Το ΚΚΕ είχε ένα ακόμη αιχμηρό σχόλιο για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών.

“Η άρον άρον σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη των κατηγορουμένων για το έγκλημα στα Τέμπη, αποτελεί άλλη μια πρόκληση της δικαιοσύνης απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους, απέναντι στο εργατικό-λαϊκό κίνημα που από την πρώτη στιγμή παλεύει για την αποκάλυψη της αλήθειας” τονίζει σε σχετικό σχόλιό του το ΚΚΕ τη Δευτέρα.

Συνεχίζει,δε, ως εξής: “Είναι ύπουλοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι το βασικό είναι άμεσα να ξεκινήσει η δική. Το κύριο ζήτημα είναι με τί όρους θα ξεκινήσει, όπως καταγγέλλουν και οι συγγενείς των θυμάτων. Γιατί δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από την κοινή λογική για να κατανοηθεί ότι πρέπει να προηγηθεί μια πλήρης και εξαντλητική ανακριτική διαδικασία, για να προσδιοριστούν όλα τα αδικήματα και όλοι οι κατηγορούμενοι, όσο ψηλά κι αν φτάνουν. Όλα τα άλλα είναι καθαρή συγκάλυψη.

Η κυβέρνηση νομίζει ότι με την αγαστή συνεργασία της δικαιοσύνης θα μπορεί να εφαρμόσει παντού τις “φαστ τρακ” διαδικασίες που ακολούθησε στις προανακριτικές επιτροπές Τριαντόπουλου και Καραμανλή για να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της, για να αθωώσει το σύστημα του κέρδους και το κράτους του, που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή, δημιουργώντας συνεχώς νέα Τέμπη.

Ό,τι και να κάνουν κυβέρνηση και δικαιοσύνη, το εργατικό-λαϊκό κίνημα θα επιβάλλει την πραγματική τιμωρία όλων των ενόχων και του συστήματος που τους θρέφει. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!”