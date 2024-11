Κόντρα, με διαφορά ώρας, Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το ΕΣΥ

Πώς ο πρωθυπουργός απέφυγε την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για απευθείας αντιπαράθεση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή

Η κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη, σε συνδυασμό με την άρνηση της κυβέρνησης να κάνει τις ανάλογες προσαρμογές, θα αποτρέψει την απευθείας αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Εκεί όπου σήμερα συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με αντικείμενο τον «οικογενειακό γιατρό» και κατ’ επέκταση τα ζητήματα που σχετίζονται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παρόλα αυτά, ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα αντιπαραθέσουν τις απόψεις τους έστω και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο κοινοβούλιο το πρωί και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απαντήσει το απόγευμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει, μάλιστα, εδώ και καιρό προϊδεάσει για την επίθεση που σχεδιάζει να εξαπολύσει στο ΠΑΣΟΚ με την πρωθυπουργική ομιλία, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η καταψήφιση των νομοσχεδίων της δείχνει απουσία διάθεσης συναίνεσης. Στο ζήτημα αυτό αναμένεται να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί απέναντι σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Αντιπαράθεση σε… διαφορετικούς χρόνους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδίωξε με κάθε δυνατό τρόπο να έχει απευθείας αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή. Παρόλα αυτά από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν επιθυμητή μια τέτοια εξέλιξη. Το ζήτημα που προέκυψε ήταν η κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραβρεθεί σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Βουλή, όπου και έχει προγραμματιστεί να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως, μέσω του γραμματέα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ζητήθηκε είτε να μετακινηθούν το απόγευμα οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ώστε να υπάρξει απευθείας αντιπαράθεση, είτε εναλλακτικά η συζήτηση του νομοσχεδίου να ξεκινήσει την Πέμπτη με περιθώριο η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών να μπορεί να γίνει ακόμη και την Παρασκευή.

Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε προφορικά στον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα. Η απάντηση που δόθηκε στο ΠΑΣΟΚ ήταν αρνητική. Με την επίκληση μιας διεθνούς υποχρέωσης του πρωθυπουργού στο Αζερμπαϊτζάν εξαιτίας της οποίας θα αναχωρήσει από την χώρα σήμερα το απόγευμα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες μία απευθείας αντιπαράθεσης. Δείγμα του ότι δεν ήταν η εξέλιξη που προτιμούσε το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης αφού επιστρέψει από την Θεσσαλονίκη θα μεταβεί το απόγευμα (γύρω στις 17.30) στη Βουλή προκειμένου να παρέμβει στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στα ζητήματα το Εθνικού Συστήματος Υγείας, αφού και το νομοσχέδιο αφορά τον «οικογενειακό γιατρό» δηλαδή έναν θεσμό που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άλλωστε θυμίζουμε ότι η υπεράσπιση του ΕΣΥ αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ κομβικό ζήτημα αντιπαράθεσης με την κυβερνητική πολιτική. Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πρώτος υπογράφων στην τροπολογία που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπαγωγή των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας στον ασφαλιστικό κλάδο των «βαρέων και ανθυγιεινών».

Όπως σημειώνεται μάλιστα στην εισηγητική έκθεση της προτεινόμενης ρύθμισης «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγκαιρα έχει ενοπίσει το πρόβλημα και έχει πολλάκις προτείνει την θεραπεία της, στο πλαίσιο της αναγκαίας επικαιροποίησης του Κανονισμου Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων». Ενώ προστίθεται πως «με την παρούσα τροπολογία, προτείνεται ο Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων που εκδόθηκε με βάση το νόμο 3863/2010, να επεκταθεί και να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, νοσηλευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό».

Παράλληλα, όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί ευρύτερα στην κυβερνητική πολιτική. Ιδίως στα ζητήματα της ακρίβειας αφού έχει κατατεθεί τροπολογία από το κόμμα για την ανάγκη επαναθεσμοθέτησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ώς μέσο καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Περί συναίνεσης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει απαντήσεις και στη συνεχή κριτική που ασκείται από την κυβέρνηση για τη στάση του απέναντι στα κυβερνητικά νομοθετήματα. Με τη ΝΔ να αξιώνει την ψήφιση των νομοσχεδίων ως …απόδειξη συναίνεση.

Ένα δείγμα των θέσεων που θα εκφράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε «αν θέλει η Κυβέρνηση συναίνεση σε μικρά ή μεγάλα θέματα, δεν πρέπει να περιμένει συναίνεση α λα καρτ. Έχει μία λογική ότι η συναίνεση είναι take it or leave it. Και μόλις φέρνει ένα νομοσχέδιο μόνη της και δεν δέχεται καμία αλλαγή, τότε σου λέει «δεν θες συναίνεση». Αυτό είναι εργαλειοποίηση της έννοιας «”συναίνεση”».

Ειδικά για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας επισήμανε πως «προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα, όπως το θέμα των ανειδίκευτων και των ιδιωτών που μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα και να κάνει ζημιά. Και η κυβέρνηση είπε κατευθείαν …«δεν θέλετε». Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα, όταν πάει στη Βουλή και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «Σπαρτιάτες» ή Ελληνική Λύση, νομίζω ότι πιο πολύ θέλει να τορπιλίσει τη συναίνεση, παρά την πιστεύει. Η εντύπωσή μου είναι ότι η ΝΔ έχει κάνει μία επιλογή να θέλει συνεχώς να τορπιλίζει τη συναίνεση για να μην υπάρξει αυτή, για να διαιωνίζει ένα αφήγημα ότι μόνο εκείνη είναι αξιόπιστη, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και οι πολίτες το αξιολογούν».