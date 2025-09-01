Μαρινάκης: Ο Τσίπρας έχει κριθεί αυστηρά από τους πολίτες

Στον πρώην πρωθυπουργό απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή και τις δηλώσεις Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας είναι “το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας”.

Το ενδεχόμενο “ολικής επαναφοράς” του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή αποτελεί το κύριο αντικείμενο συζήτησης και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, πάντως αντέδρασε με μειδίαμα στο ερώτημα εάν συμφωνεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο κ.Τσίπρας “είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας” και σχολίασε:

“Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αν είναι το μεγαλύτερο, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα. Επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά αυτά τα έχει γράψει, ξέρετε, η ιστορία. Θα τα αποτυπώσει ο ιστορικός του μέλλοντος, με έναν αντικειμενικό τρόπο. Σίγουρα, από τη στιγμή που είμαστε και εμείς στο πολιτικό σύστημα, δεν είμαστε οι αντικειμενικοί εκτιμητές μιας κατάστασης, ούτε είναι η δουλειά μας αυτή.”

Ο κ. Μαρινάκης έσπευσε με αφορμή το ερώτημα αυτό να απαντήσει και στη χθεσινή ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού. “Ο κ.Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρίθη πολύ αυστηρά από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια, ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκρίθη, ακόμα πιο αυστηρά και «απορρίφθηκε» από τους πολίτες στις εκλογές του 2023.”

Είπε επίσης ότι: “Συνήθως αυτός ο οποίος φεύγει από την εξουσία ή «τιμωρείται» με την ψήφο των πολιτών πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει αντί για αυτοκριτική, ουσιαστικά να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν. Γιατί δεν είχαν «εκτιμήσει» πόσο καλύτερα ζούσαμε ή πόσο πιο «πλούσιοι» γίναμε.”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι: “Δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο. Νομίζω ότι η δική μας δουλειά είναι να δίνουμε παραδοτέα στους πολίτες, να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες ζωής τους, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Από αυτό θα κριθούμε και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο.”