Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι, με διαφορά, το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας

Το… εγκώμιο του Αλέξη Τσίπρα έπλεξε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για την ενδεχόμενη επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή, χαρακτηρίζοντάς τον “τεράστιο ταλέντο”.

Στην ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα στην εγχώρια πολιτική σκηνή αναφέρθηκε την Δευτέρα (1/9) ο Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο» της γενιάς του.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης, κλήθηκε να τοποθετηθεί για την επικείμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία κλείνει το συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ, ερωτημένος αν ο κ. Τσίπρας ετοιμάζει κόμμα. Τότε, απάντησε ο κ. Γεωργιάδης: «Είμαι λίγο μεγαλύτερος του κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή που έγινε στο ευρύ κοινό. Δεν ξέρω τα εσωτερικά τους και τα κομμουνιστικά τους. Τον παρακολουθώ από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, με διαφορά. Βάζω τον εαυτό μου μέσα και όλους. Τεράστιο ταλέντο».

Όπως είπε, συνεχίζοντας το σκεπτικό του, «όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον Συνασπισμό, που έπαιρνε 3%, και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη, παγκοσμίως άγνωστος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο» για να προσθέσει ότι «το οποίο το σπατάλησε, κατά τη γνώμη μου – όπως βλέπεις καμιά φορά κάτι αθλητές που γεννιούνται φοβερά ταλέντα και δεν δουλεύουν και καπνίζουν και κάνουν έξαλλη ζωή, και λες αυτοί θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι Champions League, μέχρι NBA και καταλήγουν στην Άνω Ραχούλα – για ποιο λόγο; Γιατί δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Δεν συμβάδισε η προσπάθειά του με το ταλέντο, δεν εξελίχθηκε στα χρόνια, παρέμεινε ο ίδιος». «Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ, εάν αποφασίσει να κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, με μεγάλη χαρά» υπογράμμισε στη συνέχεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, λέγοντας για τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης τα εξής: «Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή οι βασικοί πολιτικοί μας αντίπαλοι —ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Φάμελλος— ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι άνθρωποι χωρίς λάμψη και χάρη. Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, εάν μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, ξέρεις περίπου από πριν τι θα πει, δεν έχει κανένα στοιχείο έκπληξης. Όταν μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το μόνο που σκέφτομαι είναι πόσους θέλει να κλείσει φυλακή, βασικά όλο τον υπόλοιπο ελληνικό λαό πλην του εαυτού της και των βουλευτών της. Εάν μιλάει ο κ. Φάμελλος, ωραία μιλάει, αλλά δεν σε συναρπάζει».

«Ο Τσίπρας, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πολιτικός που έχει μια άλφα χάρη. Εάν κατάφερε αυτά τα χρόνια που είναι εκτός να εξελιχθεί και λίγο, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Εάν συνεχίσει την ίδια κασέτα, νομίζω δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον» είπε στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας.

«Δεν νομίζω ότι θα ανακοινώσει κάτι στη ΔΕΘ. Όπως τον διαβάζω τον Τσίπρα, ποτέ δεν έχω πέσει έξω, γιατί τον παρακολουθώ πολλά χρόνια. Θα εκφράσει τους προβληματισμούς του για την κοινωνία, τους αριστερίστικους και τους λίγο νεφελώδεις, οκ, θα ξεκινήσει μια περιοδεία ανά την επικράτεια με το βιβλίο του, όπου δεν μπορεί να του πει και κανένας τίποτα, και θα αναγκάζονται να πηγαίνουν και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είτε θέλουν να πάνε στο κόμμα του είτε όχι, θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας, θα επανέλθει. Γύρω στα Χριστούγεννα, αρχές του έτους» κατέληξε.