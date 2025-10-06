Μαρινάκης: Την τελευταία φορά που μίλησε ο Τσίπρας για θάλασσες, ψάχναμε σωσίβια

Την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική του έδρα, η οποία θεωρείται το πρώτο βήμα για νέο κόμμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με αναφορές στο πρώτο εξάμηνο του 2015 απαντά το Μαξίμου στην είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είδηση η οποία δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει στο νέο κόμμα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει εκείνος τον κύριο πόλο και εκφραστή της κεντροαριστεράς.

Κληθείς ειδικότερα να σχολιάσει την παραίτηση Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καταρχήν απάντησε πως: “Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς, όπως θέλετε, τέλος πάντων, να τον ορίσετε τον χώρο που ανήκει ο κ. Τσίπρας, δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο. Ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν.”

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε στη συνέχεια μία δήλωση του κ. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 στην Αγία Πετρούπολη. “Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φθάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια”, είχε δηλώσει ειδικότερα τότε ο πρώην πρωθυπουργός.

“Άρα, την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια”, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι: “Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιά ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη. Γενικά μιλώντας, το ξαναλέω, είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις, του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε.”