Μαξίμου: Ο Λιανός έχει κύρος στην ΕΕ - Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κομματικοποιήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Με αφορμή την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο των προσώπων που θα στελεχώσουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κυβερνητικές πηγές εξαπολύουν νέα επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ γι την επιλογή της Βασιλικής Θάνου και όχι μόνον.

Από το Μαξίμου κατηγορούν ειδικότερα την προηγούμενη κυβέρνηση ότι κομματικοποίησε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και παραθέτουν τα βιογραφικά των νέων στελεχών της υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται με γνώμονα την αξιοκρατία.

“Τα πρόσωπα που επέλεξε η κυβέρνηση για τη στελέχωση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αποδεικνύουν την επιλογή της για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση αλλά και την αναβάθμισή της” αναφέρουν ειδικότερα από την κυβέρνηση.

“Πιο συγκεκριμένα, τα βιογραφικά του Ιωάννη Λιανού, της Καλλιόπης Μπενετάτου, της Μαρίας Ιωαννίδου και της Μαρίας – Ιωάννας Ράντου δίνουν την απάντησή τους σε όλους όσοι έσπευσαν να αποδώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου προθέσεις χειραγώγησης της Ανεξάρτητης Αρχής” προσθέτουν και συνεχίζουν:

“Μόνο μια απλή σύγκριση με τα βιογραφικά εκείνων που τοποθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει προσηλωμένος στις αρχές της αξιοκρατίας της Δημόσιας Διοίκησης, όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε πλήρως κομματικοποίηση την Ανεξάρτητη Αρχή.”

Το Μαξίμου επισημαίνει ότι το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τη Βασιλική Θάνου, την οποία όπως υπογραμμίζει ακόμη και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει, είναι ο καθηγητής στο Λονδίνο Ιωάννης Λιανός με τεράστιο κύρος σε όλη την ΕΕ στα θέματα ανταγωνισμού και προκρίνεται ως το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση. “Άλλωστε, αυτό είναι το μήνυμα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της χώρας να εκπέμψει, πως οι θέσεις στον κρατικό μηχανισμό θα στελεχώνονται από τα πρόσωπα εκείνα που έχουν στη φαρέτρα τους όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους καθιστούν ως το πλέον πλέον κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση” δηλώνουν επίσης απο την κυβέρνηση.

Κυβερνητικές πηγές βάζουν εκ νέου στο στόχαστρο την κ.Θάνου, την επίσκεψη της οποίας χθες στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταγγείλει ως απόδειξη κομματικής ιδιότητας.

“Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Θάνου, πρώην επικεφαλής δικαστής του Αρείου Πάγου, διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 3 Ιανουαρίου 2019, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις καθώς φάνηκε ότι εμπλεκόταν πολύ με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί τα καθήκοντά της ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει όντως διορίσει την κυρία Θάνου σε μια σειρά σημαντικών θέσεων από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην εξουσία το 2015, προκαλώντας κάθε φορά έντονη κριτική ως προς τις περιστάσεις που οδήγησαν τελικώς στην επιλογή της” αναφέρουν ειδικότερα από το Μαξίμου.

Για τη θέση της Αντιπροέδρου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρότεινε την Διδάκτωρα Καλλιόπη Μπενετάτου, η οποία όπως υπογραμμίζουν από το Μαξίμου έχει δεκαετή θητεία σε θέσεις ευθύνης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και είχε χειριστεί με επιτυχία τη μεγάλη υπόθεση με το καρτέλ των εργολάβων. “Με την επιλογή της κυρίας Μπενετάτου, το Μαξίμου έδειξε και την εμπιστοσύνη που έχει στα στελέχη που βρίσκονται μέσα στην Επιτροπή, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που και στη θέση της Αντιπροέδρου είχε τοποθετήσει ένα ακόμη σκληρό κομματικό στέλεχος, την Άννα Νάκου, στενή συνεργάτιδα του Νίκου Παππά” αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Καταγγέλλουν μάλιστα ότι η πολιτικοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν σταμάτησε μόνο στους επικεφαλής, αλλά προχώρησε και στις ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού: σε μία θέση Γενικού Διευθυντή και δύο θέσεις Διευθυντών (σε σύνολο τεσσάρων). Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι τουλάχιστον δύο από τα διορισθέντα πρόσωπα ήταν τοποθετημένα μέχρι πρόσφατα ως σύμβουλοι υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων ανώτατων στελεχών αυτής.

Ακολουθούν τα βιογραφικά:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ

Ο κος Ιωάννης Λιανός είναι Καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), Διευθύνων στο Κέντρο Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του UCL, Εκτελεστικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Δικαίου Ανταγωνισμού και Οικονομικών Jevons του UCL και Συνδιευθυντής στο Ινστιτούτο Παγκοσμίου Δικαίου. Επίσης είναι εκλεγμένος στην Έδρα Vincent Wright, Sciences PO στο Παρίσι και Ακαδημαϊκός Διευθύνων στο διεθνές δίκτυο BRICS που αφορά το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Οικονομικών.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια του Στρασβούργου και της Νέας Υόρκης. Απέκτησε το διδακτορικό του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Έχει διατελέσει συνεργάτης ερευνητής στη Νομική Σχολή του Yale, Επισκέπτης Καθηγητής σε διεθνή Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια όπως στο PARIS II του Στρασβούργου, του Hong Kong, της Χιλής κλπ, ενώ είναι μέλος διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών σε Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως Antitrust Ινστιτούτο, Ινστιτούτο George Mason περί Παγκοσμίου Antitrust, ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγο, Ινστιτούτο Μελετών περί Καταναλωτισμού και Antitrust, ΗΠΑ και άλλα.

Επίσης είναι εκδότης, συνεκδότης και μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 120 επιστημονικά συνέδρια, ενώ το συγγραφικό έργο σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά είναι πλούσιο. Είναι κάτοχος σημαντικού αριθμού υποτροφιών και βραβείων από διεθνείς οργανισμούς, ενώ η έρευνά του έχει τύχει χρηματοδότησης από ανταγωνιστικούς φορείς και προγράμματα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

Η κα Καλλιόπη Μπενετάτου είναι Πτυχιούχος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες και Διδάκτωρ υπό αναγόρευση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δεκαετή εργασιακή θητεία (2009-2019) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αρχικά ως Προϊσταμένη και κατόπιν ως Δ/ντρια της Α’ Δ/νσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης και σήμερα ως Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προώθησης Ανταγωνισμού. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων, την ερμηνεία ιδιωτικών και δημοσίων συμβάσεων, τη διαμόρφωση πολιτικών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών θεσμών. Με εξειδίκευση στα Οικονομικά του Ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται από οργανωτικές, διοικητικές, συντονιστικές, αλλά και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με δημοσιεύσεις στο πεδίο του Δικαίου Ανταγωνισμού. Έχει διατελέσει ερευνήτρια στο Κέντρο Ερευνών Κ-NET, καθώς επίσης και Budgeting & Reporting Manager Ομίλου Γρ, Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Η κα Μαρία Ιωαννίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Δίκαιο Ανταγωνισμού, στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου συνέχισε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Αστικό Δίκαιο. Ακολούθησαν σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Magister Juris (MJur), Master of Philosophy (MPhil) και Διδακτορικός Τίτλος στο Δίκαιο Ανταγωνισμού. Έχει διατελέσει Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, στην ΑΣΟEΕ, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Σουηδίας, ενώ είναι μέλος διεθνών επιστημονικών επιτροπών όπως Competition Law Scholars Forum (CLaSF), Academic Society for Competition Law (ASCOLA), European Law Institute (ELI), Competition Law Scholars Forum (CLaSF). Είναι εκδότρια, συνεκδότρια και μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Journal of Antitrust Enforcement, Journal of World Competition Law and Economics Review. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, διαβουλεύσεις και επιστημονικές μελέτης, διαθέτοντας παράλληλα πλούσιο συγγραφικό έργο σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι κάτοχος υποτροφιών από Ελληνικούς Ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Λεβέντη και το ΙΚΥ.

ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΝΤΟΥ

Η κα Μαρία – Ιωάννα Ράντου είναι Ειδική Νομική Σύμβουλος (Single Resolution Expert) του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, που αποτελεί το κεντρικό όργανο της Τραπεζιτικής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διετέλεσε συνεργάτης της Διεθνούς Δικηγορικής Εταιρείας Bird & Bird στις Βρυξέλλες, στους τομείς του Δικαίου του Ανταγωνισμού και της Ε.Ε. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Από το 2005 είναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας του νομικού περιοδικού World Competition Law and Economics Review και έχει συμμετάσχει σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, έχοντας παράλληλα δημοσιεύσεις στο πεδίο του Δικαίου του Ανταγωνισμού σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.