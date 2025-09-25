Μήνυμα της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη για τον Πάνο Ρούτσι

Με την εκτίμηση ότι σύντομα οι εισαγγελικές αρχές θα απαντήσουν στο εξώδικο Ρούτσι για εκταφή του γιου του, η κυβέρνηση δείχνει ξεκάθαρα πως αναμένει να λήξει η απεργία πείνας, ενώ καταγγέλλει χυδαίο πολιτικό παιχνίδι από την αντιπολίτευση.

Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έχει φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία πλέον κάνει “σήμα” στη Δικαιοσύνη για εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις, που έχει χάσει τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Είναι ενδεικτικό ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, εκτίμησε με νόημα νωρίτερα σήμερα (ΕΡΤ) ότι σύντομα οι εισαγγελικές αρχές θα απαντήσουν στο εξώδικο Ρούτσι, παρότι ευθύ αίτημα για εκταφή δεν έχει υποβληθεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφού δήλωσε ότι η κυβέρνηση “σε ανθρώπινο επίπεδο είναι δίπλα στον πατέρα και στο αίτημα για εκταφή του παιδιού του”, εξέφρασε ουσιαστικά την άποψη πως το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί ευθύ αίτημα αλλά υπάρχει έμμεση αναφορά στο εξώδικο Ρούτσι, δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να εξεταστεί.

Σημείωσε, πάντως, ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης εάν θα θεωρήσει επαρκή τρόπο υποβολής αιτήματος εκταφής το εξώδικο, τονίζοντας ότι ο κ.Φλωρίδης δεν προδίκασε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών. Ο κ.Μαρινάκης εξάλλου επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει και δεν πρόκειται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη.

“Το να λες ότι θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και θα αποφασίσει και ως υπουργός Δικαιοσύνης να μεταφέρεις μία αίσθηση, αλλά χωρίς να λες τι θα κάνει η Δικαιοσύνη, δεν έχει σχέση με αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κ.Τσίπρας”, υποστήριξε μάλιστα.

Ερωτηθείς εάν καθυστερεί η απάντηση της Δικαιοσύνης στο αίτημα Ρούτσι, ο κ.Μαρινάκης απάντησε: “Η Δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους. Σκέφτεται κάθε αίτημα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τη νομοθεσία. Δεν μπορώ να απαντήσω εάν είναι αργή ή γρήγορη η διαδικασία. Εχω δει ως δικηγόρος αιτήματα να απαντώνται μετά από εβδομάδες ή μέσα σε ημέρες”.

Ενώ πρόσθεσε: “Δεν είναι κανονικό να ζητάμε παρέμβαση σε δικαιοσύνη Έχουμε φτάσει στο σημείο να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Να βγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί – και αναφέρομαι στον κ.Τσίπρα για να μην παρεξηγηθώ- και να ζητούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη”.

“Η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε, επίσης, στην κριτική ότι η κυβέρνηση επέδειξε αργά αντανακλαστικά στην υπόθεση Ρούτσι. Επικαλέστηκε ότι την επομένη της έναρξης απεργίας πείνας υπήρξε η πρώτη του τοποθέτηση στήριξης σε ανθρώπινο επίπεδο και ότι όλες τις επόμενες ημέρες ο ίδιος και όλα τα κυβερνητικά στελέχη τάχθηκαν χωρίς αστερίσκους στο πλευρό του πατέρα.

“Αλλά αυτό δεν εξυπηρετεί το αφήγημα κομμάτων της αντιπολίτευσης”, σχολίασε ο κ.Μαρινάκης. Κατηγόρησε ειδικότερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι βλέπουν ευκαιρία να κάνουν “το δεύτερο γύρο ενός χυδαίου πολιτικού παιχνιδιού”. Αντιπαράθεσε στην υγιή αντίδραση της κοινωνίας, την “τοξική, προβληματική, χυδαία αντίδραση μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης”.

Δήλωσε επίσης : “Εκεί που η κοινωνία βλέπει οδύνη, η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι, να στήσει σόου” και επανέλαβε: “Δείτε τις απαντήσεις που έχω δώσει και εγώ και κυβερνητικά στελέχη. Είναι ψέμα ότι αργήσαμε. Από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα ανθρώπινα σε έναν πατέρα, που έχει χάσει το παιδί του”.