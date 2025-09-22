Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι φέρνει σε δύσκολη θέση το Μαξίμου

“Όταν υποβληθεί αίτημα, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης” δήλωσε ο Π. Μαρινάκης, τονίζοντας: “Δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του”

Σε λεπτή θέση βρίσκεται η κυβέρνηση λόγω της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, που έχει χάσει τον 22χρονο γιο του Ντένις στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, πέταξε εκ νέου στο briefing το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη, τόνισε όμως – στον απόηχο των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, αλλά και της παρέμβασης του Αντώνη Σαμαρά- να τονίσει πιο εμφατικά από την προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως: “Δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του”.

Σημειωτέον ότι ο κ.Μαρινάκης δήλωσε μάλιστα πως όταν υποβληθεί αίτημα εκταφής, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης να το εξετάσει. Δήλωση που δίνει το περιθώριο για ερμηνείες, δεδομένου ότι ήδη έχει απορριφθεί το αρχικό αίτημα Ρούτσι.

Ειδικότερα ο κ.Μαρινάκης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις καταρχήν επανέλαβε ότι: “Σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Και σε επίπεδο διεκδίκησης έχει δικαίωμα να υποβάλλει όποιο αίτημα θέλει.”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι: “Σε ανθρώπινο επίπεδο χωρίς να κοιτάμε κόμματα δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα, που έχει χάσει το παιδί του. Δεν μπορείς να διανοηθείς πως νιώθει πατέρας που έχει χάσει το παιδί του”.

Τόνισε όμως επίσης ότι: “Επί του αιτήματος, όταν υποβληθεί, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία δουλειά η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει σε μία απόφαση της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία”.

“Κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να καθυστερήσει η δίκη”

Έσπευσε δε να διευκρινίσει ότι δεν αναφέρεται σε συγγενείς αλλά στα κόμματα και απηύθυνε δύο ρητορικές ερωτήσεις στην αντιπολίτευση. “Πρώτον, τι ζητάνε τα κόμματα, να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη; Ας βγουν να το πουν καθαρά. Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη Δημοκρατία. Δεύτερο ερώτημα, ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Υπάρχει μέρος της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη; Εύκολες οι απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα αλλά πρέπει να τις θέσουμε”.

Ερωτηθείς εάν απειλείται η έναρξη της δίκης από την αποδοχή του αιτήματος Ρούτσι για εκταφή της σωρού του παιδιού του, ο κ.Μαρινάκης διερωτήθηκε εκ νέου εάν το ερώτημα που τίθεται στην κυβέρνηση είναι να ασκήσει παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, δηλαδή να παρανομήσει. “Είναι προφανές ότι δεν θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε στο παρελθόν παραϋπουργεία δικαιοσύνης. Εμείς τέτοια κυβέρνηση δεν είμαστε”, τόνισε.

Στο ερώτημα ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αναφέρεται στην αντιπολίτευση, διαχωρίζοντας τους συγγενείς και τις διεκδικήσεις τους. “Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και τα αιτήματα που υποβάλλουν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να παίξουν καθυστερήσεις” είπε και πρόσθεσε καρφώνοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Προσπαθούν να εκμεταλλευθούν μία τραγωδία γιατί βλέπουν ότι πέφτουν δημοσκοπικά. Ανέβηκαν με όσα συνέβησαν στην επέτειο των Τεμπών, τώρα πέφτουν. Δεν είναι δυνατόν να καθορίζεται η πολιτική ατζέντα από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου”.

“Ο Σαμαράς έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του”

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε επίσης όσον αφορά στο αίτημα Ρούτσι: “Δεν είμαστε εμείς ή οι άλλοι Αλλά το θέμα αυτό είναι απόφαση της Δικαιοσύνης”.

Όσον αφορά στις καταγγελίες ότι ο βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σταμάτης, προσέγγισε τον κ. Ρουτσι και τον πίεσε να σταματήσει την απεργία πείνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην απάντηση του ίδιου του κ.Σταμάτη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση την αποδέχεται πλήρως.

Απέφυγε πάντως να σχολιάσει την παρέμβαση του κ. Σαμαρά για το ζήτημα. Ειδικότερα ερωτηθείς εάν ο πρώην πρωθυπουργός έκανε κάτι που απαγορεύεται, δηλαδή παρενέβη στη Δικαιοσύνη, όταν ετάχθη υπέρ του αιτήματος Ρούτσι, ο κ.Μαρινάκης απάντησε κοφτά: “Δεν είμαι εκπρόσωπος του κ.Σαμαρά, ούτε πρόκειται να διαβάσω την κρίση του. Έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του”.

Ερωτηθείς για την εικόνα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι χωρίς να διακινδυνεύεται το δικαίωμα του πατέρα που διεκδικεί για τον γιο του, αλλά και το δικαίωμα κάθε πολίτη που θέλει να κάνει διαμαρτυρία, “όσοι από το πολιτικό σύστημα θέλουν να εκμεταλλευθούν τον ανθρώπινο πόνο, να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες του δήμου οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Να σεβαστούν κάθε ευρώ του φορολογούμενου.”

Δήλωσε επίσης: “Χωρίς να αναφέρομαι στον άνθρωπο αυτό που μπορεί ως πολίτης να εκφραστεί, αλλά να δούμε και τι ζητά η κοινωνία, ο κόσμος που πληρώνει υπηρεσίες καθαριότητας, πληρώνει με τους φόρους του για τον εμβληματικό χώρο που είναι αφιερωμένος σε αυτούς που έπεσαν υπέρ της πατρίδας”. Ενώ έσπευσε να προσθέσει: “Νομίζω είναι σαφής η απάντηση. Μερικοί δημοσιογράφοι πάνε να βγάλουν μεροκάματο μετατρέποντας απαντήσεις λογικές σε απαντήσεις κατά συγγενών”.

Κληθείς να διευκρινίσει εάν μπορεί ο κ. Ρουτσι να κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ο κ.Μαρινάκης δήλωσε: “Μακριά από εμένα κάθε υπόνοια ότι υπονόησα να πειράξει κανείς τον πατέρα” και τόνισε: “Δεν αναφέρομαι σε συγγενείς θυμάτων, ούτε στην κοινωνία, αλλά σε κάποιους επαγγελματίες αλληλέγγυους του πολιτικού συστήματος που πήγαν να εκμεταλλευθούν τον ανθρώπινο πόνο.”