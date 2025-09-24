Μητσοτάκης: Εξετάζεται η απαγόρευση των social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης για την προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση εξετάζει το μέτρο της απαγόρευσης των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας, φαίνεται να ακολουθεί η Ελλάδα με τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει σε εκδήλωση σχετική με την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή, πως στο τραπέζι βρίσκεται απαγόρευση της χρήσης social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα “Protecting Children in the Digital Age“, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που διοργανώνει η Αυστραλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι “στην Ελλάδα σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία“.

Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης για την προστασία των παιδιών από τις αρνητικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, “πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο πείραμα που έγινε ποτέ με τον νου των παιδιών μας. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν θα είναι θετικές”.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, ξεκινώντας από την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, μέτρο που – όπως ανέφερε – είχε “μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική εμπειρία”. Παράλληλα, παρουσίασε το νέο ψηφιακό εργαλείο “parco.gov.gr“, το οποίο “προσφέρει μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας και εφαρμογή γονικού ελέγχου, δίνοντας στους γονείς ουσιαστική στήριξη για την προστασία των παιδιών τους στο διαδίκτυο”.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και “την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης“, σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους. “Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι για το πρόβλημα”, υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση "Protecting Children in the Digital Age" ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνεται και στη σχέση των παιδιών με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. “Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές όχι μόνο μη αποδεκτές αλλά και καταστροφικές;” διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι “οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να καταλάβουν ποιος θέτει τους κανόνες. Δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα από την ευαλωτότητα των παιδιών μας”.

Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι “έχουμε την ευθύνη όχι μόνο να συνεργαστούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και να τους καταστήσουμε σαφές ποιος θέτει τους κανόνες”, καλώντας για διεθνή συνεργασία και συλλογική δράση.