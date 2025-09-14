Πολιτική Μπάσκετ

Μητσοτάκης για Εθνική Ελλάδας: “Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο”

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ΙΝΤΙΜΕ

Το συγχαρητήριο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

“Ύστερα από 16 χρόνια η “επίσημη αγαπημένη” των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας” σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

“Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη:”.

