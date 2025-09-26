Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, που την 26η Σεπτεμβρίου 1989 δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη τίμησε σήμερα, Παρασκευή (26/09), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτηση που πραγματοποίησε στα social media o πρωθυπουργός απευθύνεται στον Παύλο Μπακογιάννη, λέγοντάς του νοερά πως “σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους” και πρόσθεσε πως “36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας“.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε στις 26η Σεπτεμβρίου 1989, την ημέρα που η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά, στο πλαίσιο της λεγόμενης “Κάθαρσης” ή “Βρώμικου 89” κατ’ άλλους.

Στις 7:58 το πρωί, πυροβολήθηκε από μία ομάδα τριών ενόπλων στην είσοδο του γραφείου του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, όπου εξέπνευσε μία ώρα αργότερα. Σύμφωνα με μαρτυρία της συζύγου του στη δίκη της 17Ν, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας του στα γραφεία του Συνασπισμού (νυν ΣΥΡΙΖΑ) κι έτσι το επίμαχο πρωινό είπε στον φρουρό του να μην τον συνοδεύσει ως το γραφείο του στο Κολωνάκι.