Κώστας Μπακογιάννης: Η ανάρτηση για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του πατέρα του, Παύλου

Με μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και στην αγκαλιά του πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, πριν 36 χρόνια, τίμησε τη μνήμη του ο Κώστας Μπακογιάννης.

Τριάντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή (26/9) από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Η οικογένειά του, η σύζυγός του Ντόρα, ο γιος του Κώστας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησαν τη μνήμη του με αναρτήσεις τους στα social media και συγκινητικά μηνύματα για τον χαμό του.

“Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ και να τον καλημερίζω. Γιατί όσο η μνήμη μένει ζωντανή, οι άνθρωποί μας δεν φεύγουν ποτέ”, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης, συνοδεύοντας το post με μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, όταν έπαιζε ανέμελα με τον πατέρα του σε κάποια παραλία.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη:

Δημοσιογράφος, πολιτικός επιστήμονας και βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, o Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη” στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 στην Αθήνα.

Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη συγκλόνισε την πολιτική επικαιρότητα εκείνων των ημερών, η οποία μονοπωλούνταν από έναρξη της διαδικασίας για την παραπομπή των πολιτικών του σκανδάλου Κοσκωτά.