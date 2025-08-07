Μητσοτάκης: “Η ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους”Διαβάζεται σε 1'
Την θλίψη του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.
- 08 Αυγούστου 2025 00:10
Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 34 ετών, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του το βράδυ της Πέμπτης.
Ο πρωθυπουργός έγραψε: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».