Μητσοτάκης: “Η ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους”

Την θλίψη του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 34 ετών, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του το βράδυ της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός έγραψε: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά