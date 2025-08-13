Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας

Η παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία.

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Επίσης, ο πρωθυπουργός, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, ενώ τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.