Τα μηνύματα των Ευρωπαίων στον Τραμπ πριν το ραντεβού με τον Πούτιν

Η ΕΕ προσπάθησε να μπει στο κάδρο της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύντομη σε διάρκεια ήταν η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την προσεχή Παρασκευή.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Φρίντριχ Μερτς μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν ώστε η σύνοδος κορυφής να στεφθεί από επιτυχία.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε, επομένως, ό,τι μπορούμε για να χαράξουμε τη σωστή πορεία για αυτή τη συνάντηση» είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι το πρώτο βήμα προς μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Επέμεινε, δε, στην ευρωπαϊκή αρχή ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν μέσω της βίας», ενώ τόνισε πως οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να πιέσουν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία».

«Η στρατηγική βασίζεται στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στην άσκηση πίεσης στη Ρωσία. Επομένως, αν στην Αλάσκα δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τη ρωσική πλευρά, τότε οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αυξήσουν την πίεση».

Ο Μερτς είπε ότι ο Τραμπ «συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό» με τις ευρωπαϊκές θέσεις και χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ καλή και εποικοδομητική».

Κατέληξε, μάλιστα, με μια αισιόδοξη νότα: «Υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται. Υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Φρίντριχ Μερτς Associated Press

Ζελένσκι: «Ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητηθεί με την Ουκρανία»

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, είπε ότι ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε ότι θα επικοινωνούσε μαζί του αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν για να το συζητήσουν και ότι, αν οι στόχοι που συζητήθηκαν σήμερα δεν επιτευχθούν, θα συζητήσουν τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε την ευρωπαϊκή ενότητα και τον «πολύ εντατικό» συντονισμό με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Επανέλαβε, επίσης, πως «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία», καθώς τάσσεται υπέρ της τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν, ενώ υπογράμμισε τη μεγαλύτερη πίεση που πρέπει να ασκηθεί στη Ρωσία καθώς ο Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κυρώσεις.

Σχετικά με τις προσδοκίες εν όψει της συνάντησης της Παρασκευής, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Μου φαίνεται ότι η επιτυχία οποιωνδήποτε συνομιλιών εξαρτάται πρώτα απ’ όλα από τα αποτελέσματα. Είμαστε ενωμένοι και ήταν πολύ θετική η τηλεδιάσκεψη [καθώς] όλοι οι εταίροι μίλησαν με μία φωνή, με μία επιθυμία, με τις ίδιες αρχές και το ίδιο όραμα, και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Μακρόν: Ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «ήθελε να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πούτιν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ θα «επιδιώξει μια μελλοντική τριμερή συνάντηση» στην οποία θα συμμετάσχουν ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και ο Πούτιν. «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο σε αυτό το θέμα. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, σε μια ουδέτερη χώρα που είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη».

Τι επιθυμούσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την τηλεφωνική τους συνομιλία με τον Τραμπ

Σύμφωνα με το CNN, η προοπτική να βρεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ μόνος σε μια αίθουσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ευρώπη.

Παρότι ο Τραμπ έχει πρόσφατα εκφράσει στήριξη προς την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Πούτιν θα καταφέρει να τον πείσει να δει τα πράγματα μέσα από τη δική του οπτική.

Από την Παρασκευή, οπότε και ανακοινώθηκε η σύνοδος στην Αλάσκα, οι Ευρωπαίοι επεδίωκαν να μιλήσουν μαζί του για τελευταία φορά πριν τη συνάντηση για να του μεταφέρουν τρία ξεκάθαρα μηνύματα:

Πρώτον, η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικά ζητήματα. Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της στην Ευρώπη τονίζουν εδώ και καιρό ότι δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή ειρηνευτική διαπραγμάτευση όσο οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και οι στρατιωτικές δυνάμεις επιχειρούν να καταλάβουν περισσότερα εδάφη.

Δεύτερον, καμία απόφαση για την Ουκρανία δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την ίδια την Ουκρανία στο τραπέζι. Όπως λέει και το παλιό ρητό, αν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού. Η Ευρώπη έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς την άμεση συμμετοχή του Κιέβου.

Τρίτον, η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ανταλλαγές εδαφών. Αν και επικρατεί σύγχυση για τις φερόμενες προϋποθέσεις του Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο, οι περισσότερες εκδοχές αναφέρουν ότι θα απαιτήσει την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήματα του Ντονέτσκ που ακόμη ελέγχουν, ενδεχομένως σε αντάλλαγμα με ρωσική υποχώρηση σε άλλες περιοχές. Για το Κίεβο και την Ευρώπη, η ανταμοιβή της Ρωσίας με εδάφη που δεν κατάφερε να κερδίσει στο πεδίο είναι αδιαπραγμάτευτη.