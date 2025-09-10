Μητσοτάκης: Το βίντεο για το Final Four στην Αθήνα και η ευχή για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Με μια ανάρτηση στο Ιnstagram o Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιστροφή του Final 4 της EuroLeague στην Αθήνα, μετά από 19 χρόνια.

Την επιστροφή του Final 4 της EuroLeague στην Αθήνα, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, σχολίασε με βίντεο του στο Ιnstagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που η χώρα θα φιλοξενήσει τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση.

«Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του EuroBasket, σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από 19 χρόνια, το Final 4 επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να εκφράσει και την ελπίδα του να δει τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό στο Final 4, «και γιατί όχι και στον τελικό», όπως είπε, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία που έχει η διοργάνωση για την προβολή του ελληνικού αθλητισμού.