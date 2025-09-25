Νέα Αριστερά: Απαιτούμε την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Αριστερά καλεί τον Γιώργο Μυλωνάκη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά τις χθεσινές εξελίξεις και την αποκάλυψη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα, ότι ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης διέταξε και επέβαλε την αποπομπή του από την κεφαλή του Οργανισμού, επιβεβαιώνεται πλήρως η εμπλοκή του πρωθυπουργικού γραφείου και, προφανώς, και του ίδιου του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, στον πυρήνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημειώνει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Η Νέα Αριστερά, όπως και σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση, απαιτεί την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή και την πλήρη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και της εμπλοκής του κ. Μυλωνάκη συνολικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμη επεισόδιο στο “πέπλο συγκάλυψης” που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση της ΝΔ από την πρώτη στιγμή» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μυλωνάκης, “δεξί χέρι” του κ. Μητσοτάκη, φέρεται να γνώριζε για τις επισυνδέσεις σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν η υπόθεση φτάσει στη Δικαιοσύνη, και προέβαινε σε προνομιακή ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ, όπως έχει ομολογήσει ο βουλευτής της ΝΔ κ. Μπουκώρος» καταλήγει.