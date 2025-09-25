Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτέθηκε ξανά η Εξεταστική – πλυντήριο

Μετά το «κόψιμο» των πρωταγωνιστών του σκανδάλου από μάρτυρες, η ΝΔ εντόπισε την… αλήθεια να λάμπει στην συνεδρίαση της επιτροπής.

Η σφοδρή κριτική για συγκάλυψη που (για μια ακόμη φορά) συγκέντρωσε η κυβέρνηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνονταν την ίδια στιγμή στην γειτονική αίθουσα 223 όπου συνεδρίασε η Εξεταστική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκάνδαλο.

Οι δύο (νυν και πρώην) πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που παρέλασαν ως μάρτυρες, ελάχιστα μπόρεσαν να συμβάλουν στην ανάγκη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αντιθέτως, οι μαρτυρίες τους επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση ως…τεκμήρια για το ενδιαφέρον της ώστε να «πέσει φως».

Αυτά, την ίδια στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης κατήγγειλαν την απουσία από την εξεταστική των πραγματικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου. Των προσώπων δηλαδή που έχουν «κοπεί» από μάρτυρες με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η συνεδρίαση της Εξεταστικής

Είναι χαρακτηριστικό πως ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καββαδάς, εμφανίστηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να δηλώσει πλήρως «αναρμόδιος» για οτιδήποτε σχετίζεται με το σκάνδαλο των επιδοτήσεων και την «διάθεσή τους» μέσω ημετέρων.

Το μόνο στοιχείο που μπορεί να καταγραφεί ειδησεογραφικά ήταν η άρνησή του να δεσμευθεί για το αν και πότε θα γίνουν οι πληρωμές αγροτών και κτηνοτρόφων. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πράγμα που εύλογα συνδέεται με τα «τελεσίγραφα» τις Κομισιόν που δεν φαίνεται να πείθεται για την αξιοπιστία του οργανισμού παρά τις θεσμικές αλλαγές στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση με κυριότερη τη υπαγωγή του μηχανισμού στην ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά την μαρτυρία του Νίκου Σαλάτα που υπήρξε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριο έως και το ξέσπασμα του σκανδάλου, αυτή εστιάστηκε σε κατηγορίες προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έλεγξε την υπόθεση καταθέτοντας δικογραφία στην Βουλή. Ο Ν.Σαλάτας υποστήριξε ότι αποπέμφθηκε από τον οργανισμό τυπικά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, αλλά ουσιαστικά από τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργο Μυλωνάκη.

Η επικοινωνιακή τακτική της Ν.Δ

Απολύτως… έτοιμος για την κατάθεση αυτή του Γιώργου Σαλάτα αποδείχθηκε ο εισηγητής της Ν.Δ στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης. Υποστήριξε σε δηλώσεις του πως με την κατάθεση αυτή «η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει».

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «αποδείχτηκε από την κατάθεση του τέως προέδρου του οργανισμού του κ. Ν. Σαλάτα, ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε διάθεση να συγκαλύψει και να μην επιτρέψει στους ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, αλλά αντίθετα, απαίτησε από τον κ. Σαλάτα να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Όταν ξεκίνησαν οι προστριβές του κ. Σαλάτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυβέρνηση είχε μόνο μία λύση. Την απομάκρυνση του κ. Σαλάτα».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επανέλαβε την ίδια επιχειρηματολογία και στην Ολομέλεια της Βουλής στην συνέχεια. Για να λάβει απαντήσεις τόσο από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αρισττεράς.

Ο Παύλος Γερουλάνος θύμισε στον εισηγητή της Ν.Δ πως η όλη συζήτηση «αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, συνδρομή σε υπεξαίρεση, υποκίνηση για τη διάπραξη των αδικημάτων αυτών από στελέχη της ΝΔ, όπως ο «φραπές», ο «χασάπης», ο κ. Μελάς, ο κ. Μπαμπασίδης, ο κ. Ζερβός, ο κ. Στρατάκος».

Επίσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος δήλωσε… απορημένος με την αιφνίδια αξιοπιστία που αποδίδει η Ν.Δ στον Ν.Σαλάτα. Χαρακτηριστικά είπε: «Τον άνθρωπο που ακόμα και σήμερα έβριζε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον κ. Σαλάτα, εσείς κύριε Λαζαρίδη, ήρθατε να μας πείτε ότι είναι αξιόπιστος. Ή βρίσκεστε σε σύγχυση ή λέτε ψέματα».

Από την πλευρά του ΚΚΕ ο βουλευτής Χρήστος Κατσώτης σημείωσε πως και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή «επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συγκάλυψη και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως κάνει και με το έγκλημα των Τεμπών. Απέκλεισε την προανακριτική για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή αρνούμενη να κληθούν μάρτυρες που εμπλέκονται, επιφανή στελέχη της ΝΔ».

Σφοδρή κριτική σε επίπεδο αρχηγών

Αυτά, ενώ χθες στην Ολομέλεια της Βουλής η συνολική τακτική της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ δέχθηκε σκληρή κριτική με τις ομιλίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαίτησε την άμεση έλευση του πρωθυπουργού στην Βουλή προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις. Όπως ανέφερε «πέρυσι έλεγε ότι οι εξεταστικές δεν κάνουν τίποτα, ότι είναι ένα θεσμικό εργαλείο που πρέπει να πάψει να υπάρχει. Τελικά, το χρησιμοποιεί για να καλέσει νεκρούς και όχι τους ζωντανούς που περιγράφονται στη δικογραφία; Να έρθει εδώ να μας εξηγήσει αυτό το σκεπτικό που προσβάλλει τη νοημοσύνη έντεκα εκατομμυρίων Ελλήνων».

Αναφερόμενος στο «κόψιμο» μαρτύρων και την κλήση προσώπων που έχουν αποβιώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πως στην Εξεταστική δεν θα έρθει στενός του συνεργάτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, γνώριζε για τις υποκλοπές και ενημέρωνε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως τα ίδια είπαν, σε απευθείας μετάδοση. «Δεν θα έρθει η κυρία με τη Ferrari. Δεν θα έρθουν οι κολλητοί της καθετοποιημένης «γαλάζιας» συμμορίας του ΟΠΕΠΕΚΕ. Αλλά θα… «αναστηθούν» τρεις άνθρωποι να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή! Ντροπή σας. Προσβάλλετε και τη μνήμη τους και τη νοημοσύνη μας».

Έντονη κριτική και από τον Σωκράτη Φάμελλο. Τόνισε πως «είναι σκάνδαλο για την ελληνική Βουλή να αρνείται η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, να έρθουν για να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή,ο κ. Μυλωνάκης, που είχε σημείωμα και τώρα κάνει πως δεν ήξερε, το στέλεχος σας η κα.Σεμερτζίδου, αλλά και οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες», που κοσμούν τη δικογραφία».

Συνέχισε λέγοντας: «Αποκλείσατε από την εξεταστική τις «γαλάζιες ακρίδες», τα δικά σας παιδιά, για να καλέσετε ακόμα και μακαρίτες να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή; Πόσο ακόμα θα εξαπατάτε τον ελληνικό λαό; Πόση συγκάλυψη σχεδιάζετε ακόμα;».