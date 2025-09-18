Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: “Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της”

«Πυρά» της Νέας Αριστεράς προς την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει: «Πέπλο προστασίας σημαντικών και κρίσιμων μαρτύρων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επέβαλε το μονοκομματικό προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής στη σημερινή δεύτερη συνεδρίασή της. Η πλειοψηφία της ΝΔ ενέκρινε μόνο τον κατάλογο μαρτύρων του κυβερνώντος κόμματος, απορρίπτοντας τους καταλόγους μαρτύρων της αντιπολίτευσης και, φυσικά, απέρριψε το αίτημά της να κληθεί να καταθέσει και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει να καταθέσουν ως μάρτυρες πρωταγωνιστές του σκανδάλου, όπως οι κ. Μυλωνάκης, Μπουκώρος, Μπρατάκος, Ξυλούρης (Φραπές), Στρατάκης (Χασάπης) και Σεμερτζίδου, ενώ την ίδια ώρα καλεί μάρτυρες απολύτως άσχετους με το σκάνδαλο.

Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε. Θα σας γυρίσει μπούμερανγκ”, τόνισε εκ μέρους της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ξάνθης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ο οποίος προσέθεσε: “Ξεκινήσατε εκλέγοντας και εδώ μονοκομματικό προεδρείο, όπως κάνατε και στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα ή στις προανακριτικές για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το έγκλημα των Τεμπών.

Γεγονός που, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνει ότι ο μοναδικός σας στόχος είναι η συγκάλυψη, για μία ακόμη φορά. Σας λέμε εξαρχής ότι, με τέτοιες πρακτικές, το μόνο που καταφέρνετε είναι να εξαγριώνετε την ελληνική κοινωνία».