ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξεταστική χωρίς τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου

Τη μεθόδευση της κυβέρνησης να συγκαλύψει αρνούμενη την κλήση βασικών μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Κλήση Μητσοτάκη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κατάλογος των μαρτύρων που θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην δεύτερη συνεδρίασή της. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η «γαλάζια» πλειοψηφία της επιτροπής αρνείται να καταθέσουν τα πρόσωπα – πρωταγωνιστές του σκανδάλου ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την κλήση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη συνεδρίαση η Ν.Δ. αρνήθηκε την συγκρότηση διακομματικού προεδρείου ενώ αξιοποιώντας το «γαλάζιο» προεδρείο αλλά και την πλειοψηφία που διαθέτει αναμένεται να αρνηθεί τις προτάσεις μαρτύρων που καταθέτει η αντιπολίτευση.

Παράλληλα με την συνεδρίαση της Επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδροι των Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κατήγγειλαν μεθόδευση συγκάλυψης ενώ λίγες ώρες νωρίτερα προσπωπική επίθεση στον πρωθυπουργό για τις μεθοδεύσεις εξαπέλυσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ο Πρωθυπουργός προέτρεψε τους βουλευτές του να πάνε σπίτια τους, να μην ψηφίσουν εκτός από τις επιστολικές ψήφους όσων εμπιστευόταν και να μείνουν 7 μέσα στην αίθουσα για να τη γλιτώσει ο Αυγενάκης με τον Βορίδη και να μην διερευνήσει η δικαιοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος θέλει τρίτη θητεία ως Πρωθυπουργός; Όχι, τέρμα με τη διαφθορά, τέρμα με την ατιμωρησία. Η χώρα θέλει Πρωθυπουργό αξιόπιστο, που σέβεται τον κόπο του λαού, που δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη και που δεν είναι συνεχώς φορτωμένος με σκάνδαλα ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος».

Σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως «ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να μετατρέψει την εξεταστική επιτροπή σε πλυντήριο ευθυνών και διάχυση ευθυνών. Για να δούμε Θα ξεκινήσετε από τον κύριο Βάρρα που ήταν ο πρώτος καταγγέλλων στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη;» Πρόσθεσε ότι «είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα ένας Πρωθυπουργός που στήνει μηχανισμούς για να φιμώσει τους βουλευτές του και την ευρωπαία εισαγγελέα για να κουκουλώσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι γαλάζιο σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη».

Αντίστοιχα ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε μιλώντας από το βήμα της Βουλής πως «ο κ.Μητσοτάκης προσπαθεί και πάλι να συγκαλύψει την υπόθεση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο» «τον κ.Μυλωνάκη θα τον καλέσουμε να καταθέσει» «αρνούνται να κληθούν ως μάρτυρες ο κ.Μυλωνάκης, ο κ.Μπουκώρος, ο Φραπές ο Χασάπης. Τι εξεταστική θα κάνουμε αν δεν κληθούν οι πρωταγωνιστές;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη δώσει στην δημοσιότητα τον κατάλογο των μαρτύρων που προτείνει ενώ ανάλογες είναι οι προτάσεις και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ειδική μνεία μάλιστα γίνεται στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη προκειμένου να απαντήσει για το αν υπήρχε σημείωμα που πιστοποιεί ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η λίστα μαρτύρων που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξής:

1. Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ

2. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)

3. Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής ΑΝάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

4. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)

5. Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 – μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)

6. Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)

7. Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)

8. Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)

9. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)

10. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)

11. Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)

12. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Κυβέρνησης την περίοδο 7 Ιουλίου 2019 – 22 Απριλίου 2023 (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος την περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιανουαρίου 2021, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 4/1/2021 – 7/2/2022)

13. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης(Υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών την περίοδο 9/72019 – 7/2/2022, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 8/2/2022 – 26/5 2023)

14. Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)

15. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 9/7/2019 – 26/52023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 14/6/23-μέχρι σήμερα)

16. Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)

17. Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

18. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την περίοδο Ιουνίου 2019-Ιουνίου 2025

19. Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας

20. Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

21. Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023.

22. Μελάς Δημήτρης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο Μάρτιος 2021-Ιούλιος 2022,

23. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

24. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024

25. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς,

26. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού,

27. Βαλιώτης Αθανάσιος, προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

28. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης

29. Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ,

30. Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

31. Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

32. Κορασίδης Μόσχος, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ την περίοδο από Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2015, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010-13/01/2013

33. Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

34. Κέντρος Γεώργιος, διευθυντής της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, διατελέσας αντιπρόεδρος 17/06/2016 – 18/11/2019

35. Καπρέλης Αθανάσιος, 01/03/2010 – 13/01/2013 17/06/2016 – 31/10/2019

36. Αποστολάκος Γρηγόριος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 01/04/2015

37. Μωυσίδης Αντώνιος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 17/06/2016

38. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της ΝΔ από το 2003- μέχρι σήμερα, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 11/11/2020- 26/02/2021

39. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025

40. Καββαδάς Ιωάννης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 26/08/2025 – μέχρι σήμερα

41. Κορμέντζας Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010 – 13/01/2013

42. Οφίδης Αλέξανδρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 01/04/2015

43. Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 26/06/20213

44. Κατσινοπούλου Ειρήνη,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 20/10/2025

45. Γιάντση Άννα Μαρία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 20/10/2025

46. Αποστολάκης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 20/10/2025 – 18/11/2019

47. Καριώτης Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 20/10/2025 – 16/06/2016

48. Τζαβέλλας Πέτρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/11/2019 – 18/12/2022

49. Βαλμάς Ζήνων, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 15/03/2021 – 20/07/2022

50. Αθανασάκη Γεωργία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/12/2022 – 30/10/2023

51. Κουρδής Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 23/01/2024 – 29/01/2024

52. Ζαλίδης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – μέχρι σήμερα

53. Καϊμακάμης Ιωάννης, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 -μέχρι σήμερα

54. Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου

55. Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου

56. Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικού΄γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη

57. Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη

58. Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας,

59. Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ

60. Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα

61. Γκανής Βάιος, αγρότης

62. Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος

63. Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

64. Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 29/08/2018-09/07/2019

65. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις, από τον Μάρτιο του 2015, μέχρι τον Ιούλιο του 2019.

66. Αποστόλου Ευάγγελος,αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 23 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι 29 Αυγούστου 2018

67. εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Neuropublic AE

68. εταιρεία «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

69. εταιρεία «Cognitera»