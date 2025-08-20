Νέα Αριστερά: Ο Πλεύρης είναι σε λάθος Υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί

H Νέα Αριστερά καταγγέλλει τις ακροδεξιές πολιτικές του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα σκάνδαλα, ενισχύοντας τη ρητορική κατά των μεταναστών και προσφύγων.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλει την κυβέρνηση για ακροδεξιές και αντιμεταναστευτικές πολιτικές, με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, “η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα σοβαρά σκάνδαλα που την πλήττουν, όπως η ανεπάρκεια στις καταστροφικές πυρκαγιές και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστιάζοντας σε μια ακραία ρητορική κατά των μεταναστών και των προσφύγων”.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να θολώσει τη συζήτηση για τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας, επενδύοντας στο εθνικό συναίσθημα και ενδυναμώνοντας τις ακραίες θέσεις, ενώ παράλληλα παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τα δικαιώματα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο φερόμενος ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αλόγιστη καταστροφή των δασών από τις πυρκαγιές και την ανεπάρκεια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Να μεταστρέψει το κλίμα από την δίκαιη κριτική των λαϊκών μαζών για το τέλμα στο οποίο συνεχίζουν να βρίσκονται, παρά τις ψευδεπίγραφες διακηρύξεις για οικονομική ανάπτυξη.

Έχει ήδη φέρει στη Βουλή την παράνομη τροπολογία αναστολής ασύλου, έχει εξαγγείλει σειρά διατάξεων αντίθετων με όλο το πλέγμα του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Όπως χαρακτηριστικά η αδιέξοδη, ούτως ή άλλως, παράταση της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών. Όπως και η άκρατη και άκριτη ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής.

Με αφορμή επεισόδιο με Αφγανό αιτούντα άσυλο στους Ευζώνους του μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Θ. Πλεύρης έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα διακοπεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου του συγκεκριμένου ανθρώπου και θα απελαθεί. Χρησιμοποίησε μάλιστα τον προσφιλή του ταπεινωτικό χαρακτηρισμό «λαθρομετανάστης», χωρίς να ξέρει τίποτα για τον άνθρωπο και το περιστατικό, για την ψυχική του υγεία, χωρίς καν να γνωρίζουμε αν κινήθηκε η οποιαδήποτε ποινική διαδικασία. Ο αρμόδιος Υπουργός έσπευσε να εκμεταλλευθεί το εθνικό συναίσθημα χωρίς να έχει καμία δικαιοδοσία. Μόλις πρόσφατα οι Σύλλογοι Υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και των αρμόδιων Υπηρεσιών Ασύλου και Υποδοχής, με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο, είχαν επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι θα κληθούν να εφαρμόσουν εντολές που θα είναι παράνομες. Εντολές που θα είναι ταυτόχρονα αδιέξοδες και αναποτελεσματικές. Ο Θ. Πλεύρης θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν απονέμει ο ίδιος άσυλο κατά το δοκούν, αλλά οι υπηρεσίες του Υπουργείου του, μέσα από θεσμοθετημένη διαδικασία, την οποία εκείνος μάλλον αγνοεί.

Προηγουμένως, με αφορμή επιτυχείς προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έσπευσε να χαρακτηρίσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που στήριξαν τις συγκεκριμένες προσφυγές ως αντεθνικά δρώσες. Ήδη πήρε την απάντηση που του αξίζει με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία καλεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα. Με την πρόσφατη παράνομη τροπολογία του ήδη κρατούνται άνθρωποι, πρόσφυγες στην πλειονότητά τους, όπως οι προσφεύγοντες Σουδανοί, που δικαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες, ακόμη και σε χώρους που δεν πληρούν ούτε τους στοιχειώδους όρους διαβίωσης, όπως η άτυπη δομή της Σιντικής στις Σέρρες, όπου σύρθηκαν 226 μετανάστες, υπό απαράδεκτες συνθήκες, τις οποίες κατήγγειλε η ‘Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Ήδη οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι σε απεργία πείνας, ζητώντας επαρκή σίτιση και συνθήκες υγιεινής, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος είναι αρμόδιος σε μια άτυπη δομή.

Ο Υπουργός επαίρεται για τη διοικητική κράτηση που επιβάλλεται πλέον αδιάκριτα σε πρόσφυγες και μη, μετά την παράνομη τροπολογία του, όσο και για τις επικείμενες με το νομοσχέδιό του φυλακίσεις, όμως δεν έχει ανακοινώσει καμία επιστροφή ή απέλαση. Εξάλλου είναι αναρμόδιος, καθότι είναι Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και όχι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Από τα θέματα αρμοδιότητάς του ασχολήθηκε μόνο με τα πενιχρά γεύματα στα κέντρα φιλοξενίας, ψευδεπίγραφα βαφτίζοντάς τα «πλουσιοπάροχα». Ασχολήθηκε και με τα πενιχρά χρηματικά βοηθήματα σε αιτούντες άσυλο και σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, τα οποία επιθυμεί να καταργήσει. Όπως ακόμα και η προηγούμενη Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σχολίασε, όμως, η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ανεπαρκές των βοηθημάτων αυτών. Εδώ, «αντεθνικώς δρώσα» είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να θολώσει τα νερά της σκανδαλολογίας και της ανεπάρκειάς της, χαϊδεύοντας ακροδεξιά αυτιά και επενδύοντας προσχηματικά στο εθνικό συναίσθημα. Ο δρόμος είναι ολισθηρός και η πορεία στο ακροδεξιό τέλμα θα πρέπει να ανακοπεί, πρώτα απ΄ όλα απέναντι σε όσους οραματίζονταν θανάτους στα σύνορα, όπως ο Θ. Πλεύρης. Ο αναρμόδιος Υπουργός πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα!”.