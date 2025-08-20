Fake news το περιστατικό με τον 23χρονο μετανάστη που δήθεν “επιτέθηκε σε Εύζωνες”

Τι ισχύει πραγματικά με το βίντεο που πήρε ευρείες διαστάσεις στα social media και φέρεται να απεικονίζει μετανάστη να εξυβρίζει τους Εύζωνες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Fake news αποδεικνύεται ότι αποτελεί η είδηση που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες ότι ένας νεαρός Αφγανός μετανάστης επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Η διάδοση της συγκεκριμένης «είδησης» πήρε διαστάσεις με ευθύνη κυρίως του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει με ανάρτησή του τη φερόμενη υπόθεση, προφανώς με πολιτική σκοπιμότητα. Παράλληλα, αρκετά ΜΜΕ δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας μετανάστης στον χώρο μπροστά από το μνημείο να φωνάζει κάτι στη γλώσσα του χωρίς να είναι σαφές αν απευθύνεται στους Εύζωνες ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο δε φαίνεται στο πλάνο.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες «ενώθηκαν» για να γίνει πιο πιστευτό το αφήγημα…

Τι συνέβη

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 17:10 της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, ο Επόπτης των Ευζώνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υπέδειξε στους αστυνομικούς της ΥΜΕΤ άτομο αφγανικής καταγωγής που φέρεται να παρενοχλούσε τους Εύζωνες. Ο 23χρονος προσήχθη από την Άμεση Δράση και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Συντάγματος στις 17:45 για εξακρίβωση στοιχείων.

Η προσαγωγή του 23χρονου ήταν τυπική διαδικασία και όχι σύλληψη. Ο αλλοδαπός αφέθηκε ελεύθερος χωρίς καμία κατηγορία ή ποινική δίωξη. Αν υπήρχε απόφαση απέλασης, θα οδηγούνταν σε ΠΡΟΚΕΚΑ, κάτι που δεν έγινε.

Το βίντεο

Το βίντεο που προβλήθηκε από διάφορα μέσα, δεν αφορά στο περιστατικό αυτό: Σε αυτό εμφανίζεται άνδρας αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας, τουλάχιστον 40 ετών, να μιλά σε ακατάληπτα αραβικά, φορώντας χειμερινά ρούχα και συνοδευόμενος από αστυνομικούς με χειμερινές στολές.

Πρόκειται σαφώς για λήψη χειμερινής περιόδου σε άγνωστο χρόνο, πιθανότατα μεσημεριανές ώρες (12:30–13:40) (ενώ η πραγματική προσαγωγή καταγράφηκε το απόγευμα). Αντιθέτως, στις 10 Αυγούστου, ο προσαχθείς φορούσε αμάνικη καλοκαιρινή μπλούζα και οι αστυνομικοί τις καλοκαιρινές στολές τους. Το βίντεο, λοιπόν, ουδεμία σχέση έχει με το καταγεγραμμένο περιστατικό.

Η ανάρτηση Πλεύρη

Παρά τα παραπάνω, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναπαρήγαγε το βίντεο ως «αποδεικτικό υλικό προκλητικής συμπεριφοράς». Σε ανάρτησή του στο X (Twitter) υποστήριξε ότι το βίντεο θα ενσωματωθεί στον φάκελο ασύλου του 23χρονου, ο οποίος – όπως αποδεικνύεται – δεν έχει καμία σχέση με τις εικόνες.

Ο υπουργός ισχυρίστηκε ακόμη ότι η αίτηση ασύλου έχει παγώσει λόγω συμπεριφοράς, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική: το αίτημα σταμάτησε να εξετάζεται επειδή ο ίδιος ο αλλοδαπός δεν παρουσιάστηκε στο αρμόδιο γραφείο να υποστηρίξει την υπόθεση. Αυτό συνεπάγεται απλώς ότι πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα εντός 30 ημερών και όχι απέλαση, όπως παραπλανητικά αναφέρθηκε.

Η υπόθεση δείχνει ξεκάθαρα πώς ένα βίντεο-αρχείο μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο επικοινωνιακής διαχείρισης, παραπλανώντας το κοινό…