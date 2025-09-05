Νέα Αριστερά: Ρατσιστικές πρακτικές στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με την καθοδήγηση του Χρυσοχοΐδη

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ότι, με οδηγία της Αστυνομίας, εφαρμόζονται ρατσιστικοί διαχωρισμοί στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ζητώντας από τα αρμόδια υπουργεία να παρέμβουν άμεσα.

«Το κρεσέντο ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με την καθοδήγηση του υπουργού Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τελικά έχει μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι φαινόταν αρχικά», σημειώνει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει, «ο διευθυντής ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε σήμερα στο Open την αποκάλυψη της Εφημερίδας των Συντακτών ότι έχει δοθεί ρατσιστική εντολή από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την οποία άνθρωποι μεταφέρονται από το ΚΤΕΛ με συγκεκριμένα βραδινά δρομολόγια, στη βάση φυλετικών διακρίσεων».

«Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ακολούθησαν με προθυμία την ανατριχιαστική εντολή της Αστυνομίας παραβιάζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση. Εντύπωση προκάλεσε δε το γεγονός ότι στην παρέμβαση του στην τηλεοπτική εκπομπή ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης απέφευγε ένα τέταρτο να δώσει στοιχεία υπηρεσιακών παραγόντων της Αστυνομίας με τους οποίους βρισκόταν σε επαφή για να οδηγηθούμε σε αυτές τις άθλιες πρακτικές», συμπληρώνει.

«Στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μάλιστα έχει επιτρέψει την εξής απαράδεκτη και ντροπιαστική διαδικασία: το face control το έχουν αναλάβει υπάλληλοί του, οι οποίοι χωρίς καμία δικαιοδοσία προβαίνουν σε ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Μεταφορών», συνεχίζει η Νέα Αριστερά.

«Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος σε συνέντευξή του στο Open σημείωσε ότι “δεν θα γίνει η χώρα αμερικάνικος Νότος, όπου πριν από 70 χρόνια στην Αλαμπάμα η Ρόζα Παρκς είπε ότι δεν θα σηκωθεί από τη θέση της για να κάτσει λευκός. Δεν θα γυρίσουμε εκεί”», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Νέα Αριστερά καλεί τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών να πάρουν άμεσα θέση, να επιβάλλουν κυρώσεις και να αποσύρουν οποιοδήποτε νόμο, εντολή και οδηγία οδηγεί σε ρατσιστικές πρακτικές».