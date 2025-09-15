Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για χατίρι του Νετανιάχου

“Κακώς αναγνωρίζει η χώρα” το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, υποστήριξε ευθαρσώς ο υπουργός Υγείας, προκειμένου να υποστηρίξει το καθεστώς του Ισραήλ.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αμφισβήτησε ουσιαστικά σήμερα ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, στην επίμονη προσπάθεια του να υπερασπιστεί το καθεστώς του Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο πλαίσιο συνέντευξης του στα Παραπολιτικά FM, όταν του επισημάνθηκε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: “Ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς”.

Ερωτηθείς εάν κακώς το αναγνωρίζει και η χώρα μας, ο υπουργός Υγείας είπε: “Ναι πολύ κακώς. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική δεν κάνουν δικαιοσύνη”.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Γεωργιάδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εμφανώς αμήχανος, επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις αλλά χωρίς να τον αδειάσει.

“Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υιοθετεί τη διαχρονική εθνική θέση. Αναγνωρίζουμε το δικαστήριο της Χάγης και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το αναγνωρίζει. Εξέφρασε έναν προβληματισμό όπως έχει δικαίωμα, αλλά ήταν προσεκτικός. Δεν εξέφρασε άλλη θέση από αυτή της κυβέρνησης, εξέφρασε ένα προβληματισμό για ορισμένες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου” είπε ο κ.Μαρινάκης και πρόσθεσε: “Η κυβέρνηση έχει τη θέση που έχει. Ενα μέλος υπουργικού συμβουλίου στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου εκφράζει κάποιους προβληματισμούς”.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του διερωτάται εάν: “Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Είναι αυτή η θέση του πρωθυπουργού; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ; Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;”.

Η Κουμουνδούρου σχολιάζει δε: “Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα”.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, επισημαίνει:

«Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι η χώρα μας «πολύ κακώς αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη. Η αποστροφή του υπουργού Υγείας δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις σχετικές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Π. Μαρινάκη, ο οποίος τον Νοέμβριο 2024 αρνήθηκε την εφαρμογή των ενταλμάτων του Δικαστηρίου εις βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και μελών της Κυβέρνησής του.

Απέναντι σε όσα επικίνδυνα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι μια: Η Ελλάδα είναι κράτος – μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης (ν. 3003/2002) και δεσμεύεται νομικά από τις καθ’ όλα εφαρμοστές αποφάσεις -εκτός αν η πρόθεση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο!

Θα ζητούσαμε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν δημόσια τον κ. Γεωργιάδη, αλλά τα μισόλογα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου τα είπαν όλα. Άλλωστε, πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;»