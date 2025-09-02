Ο Τσίπρας και οι γαλάζιοι φόβοι για “αντί- Μητσοτάκης” μέτωπο

Στη ΝΔ δε συμφωνούν όλοι με την τακτική υποτίμησης Τσίπρα που ακολουθεί το Μαξίμου. Η ατάκα Γεωργιάδη για το “μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας” και τα “καμπανάκια” βουλευτών

Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί προβληματισμό στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, παρότι το Μαξίμου αντιμετωπίζει μάλλον απαξιωτικά τον πρώην πρωθυπουργό.

Η τακτική υποτίμησης του κ.Τσίπρα από το Μαξίμου δε βρίσκει όμως σύμφωνους όλους στη ΝΔ. Γαλάζιοι βουλευτές παραδέχονται σε κατ ίδιαν συζητήσεις ότι η κυβέρνηση εκπέμπει αλαζονεία όταν εμφανίζεται να θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό μη υπολογίσιμο αντίπαλο και εστιάζει σε θέματα όπως πχ η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ευθαρσώς χθες ότι ο κ.Τσίπρας είναι “το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας”. Ενώ ο βουλευτής Β Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, είχε προ τριών ημερών προειδοποιήσει ότι η ΝΔ πρέπει να προσέξει τον κ. Τσίπρα στρατηγικά ως πολιτικό αντίπαλο και όχι να τον υποτιμήσει.

Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας “επειδή προέρχεται από μία καταστροφική κυβέρνηση είναι δώρο στον Μητσοτάκη”, εκτιμώντας ότι τα σενάρια επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού είναι δείγμα απελπισίας της αντιπολίτευσης και της “διαπλοκής”.

Η θεωρία αυτή, δηλαδή ότι ο κ. Τσίπρας είναι ιδανικός αντίπαλος για τη ΝΔ, βασίζεται σε δύο εκτιμήσεις: Πρώτον ότι ένα νέο κόμμα Τσίπρα ενδεχομένως να διασπούσε ακόμη περισσότερο το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεύτερον και κυριότερον ότι “ολική επαναφορά” του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο θα αναθέρμαινε το αντι- ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, το οποίο χάρισε τη νίκη στη ΝΔ το 2019 και πάνω στο οποίο βασίστηκε και το 41% του 2023.

Το σενάριο που φοβούνται στη ΝΔ

Με την ανάγνωση όμως αυτή διαφωνούν πολλοί στη ΝΔ. Γαλάζιοι βουλευτές μάλιστα επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να συμβεί το αντίστροφο: Ένα νέο κόμμα Τσίπρα να συσπειρώσει ένα “αντί- Μητσοτάκης” μέτωπο από την αριστερά και την κεντροαριστερά μέχρι και τις παρυφές της δεξιάς.

Το φόβο αυτό εντείνει το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να αφήνει εκτός της συζήτησης για νέο κόμμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως πρόσωπα που προκαλούν και αντιδράσεις, όπως ο Παύλος Πολάκης. Ορισμένοι γαλάζιοι μάλιστα ανησυχούν για το ενδεχόμενο ο κ. Τσίπρας να ρίξει γέφυρες στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και σε κορυφαία στελέχη. Σημειώνουν δε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις Τσίπρα έχουν ως στόχο να αιτιολογήσει τα γεγονότα του πρώτου οκταμήνου του 2015 όχι τόσο στο αριστερό, αλλά στο κεντρώο κοινό.

Και οι δύο γαλάζιες αυτές θεωρίες βέβαια παραμένουν… θεωρίες και ασκήσεις επί χάρτου, δεδομένου ότι ακόμη ο κ. Τσίπρας δεν έχει κάνει το επόμενο βήμα. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να βγει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και από εκεί και πέρα τίθεται το ερώτημα εάν ο κ.Τσίπρας θα κινηθεί πριν τις εκλογές του 2027 και δη άμεσα ή μετά, εφόσον βέβαια όντως οι κάλπες στηθούν στο τέλος της τετραετίας.

Το Μαξίμου θυμίζει τις εκλογικές ήττες Τσίπρα

Σημειωτέον δε ότι το Μαξίμου πλέον εστιάζει σε μία προσπάθεια αποδόμησης της δυνατότητας του κ. Τσίπρα να διεκδικήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή ή ακόμη και την πρωθυπουργία μετά από απανωτές εκλογικές ήττες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε χθες δις στο briefing ότι ο κ. Τσίπρας “εκρίθη πολύ αυστηρά” από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός (στις εκλογές του 2019) και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης (στις εκλογές του 2023).

Απάντησε δε εκ νέου στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού πως η δική του κυβέρνηση μείωσε την φτώχεια ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ την αύξησε, σπεύδοντας μάλιστα να τονίσει ότι απαντά επειδή δέχεται σχετικά δημοσιογραφικά ερωτήματα και όχι γιατί η κυβέρνηση ξυπνά το πρωί και ασχολείται με τον κ.Τσίπρα, όπως χαρακτηριστικά είπε.