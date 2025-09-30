Οι ευχές του Γιώργου Παπανδρέου στη μητέρα του, Μαργαρίτα

Η ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, για τα γενέθλια της μητέρας του, που σήμερα γίνεται 102 ετών.

Με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ευχήθηκε στη μητέρα του, Μαργαρίτα Παπανδρέου για τα γενέθλιά της, σήμερα, Τρίτη (30/9).

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ιδρύτρια και πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕ) και σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, γίνεται σήμερα 102 ετών.

“Σε αγαπάμε πολύ! Ευτυχισμένα γενέθλια μητέρα #102”, έγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός.