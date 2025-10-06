ΠΑΣΟΚ: 6 Οκτωβρίου 2025 – Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε

Με ανάρτησή του στο Instagram, το ΠΑΣΟΚ γνωστοποιεί την παραγραφή της υπόθεσης Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στα social media, το οποίο αναφέρεται στην παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του Μάκη Βορίδη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφέρει συγκεκεριμένα:

«6 Οκτωβρίου 2025. Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε.

Μια υπόθεση που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης, δεν θα ελεγχθεί ποτέ από τη Δικαιοσύνη.

Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό.»

«Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία για την απόφαση του κ. Βορίδη το 2019 -που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση- να αυξηθούν κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα οι βοσκότοποι δημιουργώντας τον χώρο για τη “γαλάζια” φάμπρικα με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει στην ανάρτησή του το ΠΑΣΟΚ.