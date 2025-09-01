ΠΑΣΟΚ: 6 χρόνια ΝΔ, αποτύχατε – Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη

Αποτυχία της ΝΔ σε οικονομία, ανάπτυξη και αγροτική παραγωγή κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ με τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετίας, κάνοντας λόγο για αδικία στη διανομή του πλούτου, αδύναμη ανάπτυξη, ενεργειακή αναδιανομή υπέρ λίγων και στρατηγική εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα.

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της οικονομίας, της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, παρουσίασαν στην πρώτη από τις συνολικά 4 συνεντεύξεις Τύπου που πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έως και την Παρασκευή, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομίας Παύλος Γερουλάνος, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών Πάρις Κουκουλόπουλος, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μανόλης Χνάρης, ο τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος Γιώργος Παλαιοδήμος και ο τομεάρχης Ανάπτυξης, Κώστας Γάτσιος.

Κοινό συμπέρασμα από την παρουσίαση των κυβερνητικών πεπραγμένων στα πεδία του Ταμείου Ανάκαμψης, Οικονομίας, Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξού και ο γενικός τίτλος της σημερινής συνέντευξης στα κεντρικά γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη υπό τον τίτλο: «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη». Οι ομιλητές σχολίασαν ότι στο πεδίο της Ανάπτυξης ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «μια χαμένη ευκαιρία», καθώς «σπαταλήθηκε ο κόπος του λαού της προηγούμενης δεκαετίας», ενώ σημείωσαν ότι «τα συνθήματα των μεταρρυθμίσεων έμειναν κενό γράμμα».

Εισαγωγικά, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «το καθήκον της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διπλό, αφενός να επισημαίνει τις αστοχίες της κυβέρνησης και να ασκεί κριτική με υπευθυνότητα και καθαρές θέσεις και, παράλληλα, να μπορεί να προσφέρει εναλλακτική πρόταση εξουσίας στην κοινωνία». Εξηγώντας τη σχετική πρωτοβουλία του κόμματος είπε ότι «γι’ αυτό επιλέξαμε πριν ακούσουμε τον πρωθυπουργό να εξαγγέλλει πάλι μέτρα και να περιγράφει μια χώρα διαφορετική από αυτή που ζούμε και να ανακοινώνει για 7η φορά ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα στην πολιτική της κυβέρνησης, να επισημάνουμε τα πεπραγμένα της».

Μίλησε για συνεντεύξεις Τύπου-γέφυρα με την τελική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ όπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ «για το πώς μπορούμε να πετύχουμε την κοινωνική ανόρθωση, να δημιουργήσουμε την παραγωγική Ελλάδα της ευημερίας με ένα άλλο παραγωγικό σχέδιο».

Ερωτηθείς σχετικά με τις κυβερνητικές κατηγορίες για τοξικότητα, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «την τοξικότητα την επιλέγει η κυβέρνηση της ΝΔ όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διστάζει να απευθύνει προσβολές σε πολιτικούς αρχηγούς, όταν επιλέγει συνειδητά ως εργαλείο τον διχασμό». Είπε ότι η τοξικότητα δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ που πάντα με στοιχεία και επιχειρήματα, όπως είπε, «αποδομεί το αφήγημα της ΝΔ και δείχνει ένα άλλο δρόμο». Σχολίασε ότι «η αποτυχία της κυβέρνησης είναι δεδομένη» και πως «το ότι η κυβέρνηση λέει επτά χρόνια μετά για πρώτη φορά από το ’19 ότι θα αγγίξει φορολογικούς συντελεστές είναι επειδή έχει αντιληφθεί ότι το αφήγημα περί κυβέρνησης που μειώνει τους φόρους έχει καταρρεύσει».

Σε ερώτημα περί της σεναριολογίας για αλλαγή εκλογικού νόμου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε μια τέτοια «θεσμική προσβολή». «Μένουμε στις παρά πολλές διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι θα πάει με τον ίδιο εκλογικό νόμο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και έρθει κάτι τέτοιο θα είναι μια απόλυτη ομολογία πανικού και αποτυχίας της κυβέρνησης που θα αναγνωρίζει και έμπρακτα ότι είναι σε αποδρομή και δεν μπορεί επουδενί να διεκδικήσει την εκλογική κυριαρχία», προσέθεσε. Τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν με καθαρούς όρους, όχι αιφνιδιασμοί και αλλαγές του εκλογικού νόμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου επέμεινε ότι η κυβέρνηση «εξαπάτησε» τους ελεύθερους επαγγελματίες σε σχέση με τις εξαγγελίες της. Σχολιάζοντας δε σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου για τον 13ο μισθό ρώτησε «πώς μπορεί κάποιος να πάρει σοβαρά μια κυβέρνηση που δεν γνωρίζει από επίσημα χείλη ποιο είναι το κόστος ενός μέτρου που έρχεται να αξιολογήσει και να κατακρίνει». «Η κυβέρνηση είναι σε πανικό καθημερινά αλλάζοντας άποψη», σχολίασε. Είπε ακόμη, σε σχέση με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ότι η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμα «πώς δήλωσε ότι δεν είναι υποχρεωτική η απασχόληση πέραν της συμφωνημένης ώρας, η υπερωριακή απασχόληση που εγκαινιάζει μετά βαΐων και κλάδων, όταν το άρθρο 659 του ΑΚ ρητά αναφέρει ότι η εργασία πέραν της συμφωνημένης είναι υποχρεωμένος να τη δεχτεί ο εργαζόμενος αν είναι σε θέση να τη δεχτεί».

Παρουσιάζοντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης από το 2018, για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τα «εθνικά σχέδια», την ανάπτυξη βασισμένη στους μικρομεσαίους και τη μείωση των ανισοτήτων, ο Παύλος Γερουλάνος που ανέπτυξε την ενότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης σχολίασε ότι «για εμάς ο κ. Μητσοτάκης κρίνεται για το αν κατάφερε και σε ποιο βαθμό, να τα αλλάξει αυτά». Σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης πέρασε κάτω από τον πήχη που ο ίδιος είχε βάλει, ότι «τα 36 δισ. του Ταμείου ήταν η μοναδική ευκαιρία να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλά χάθηκε» και πως «είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε ποτέ να κάνει τίποτε για τις ανισότητες ο κ. Μητσοτάκης».

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Παλαιοδήμο, ανέπτυξαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στα βασικά πεδία της Οικονομίας (Ανάπτυξη-Εισοδήματα-Πληθωρισμός), τόνισε ότι «η κοινωνία εγκλωβίζεται σε διαρκή λιτότητα και η χώρα στερείται των δυνατοτήτων της». «Η ανάπτυξη είναι ισχνή σε σχέση με τις δυνατότητες που μας παρέχονται, είναι μη διατηρήσιμη μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και το μέρισμά της κατανέμεται εντελώς άδικα». Κατηγορώντας την κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της μίλησε για το αποτέλεσμα ενός μείγματος επιδοματικής πολιτικής, «προκλητικών δώρων στην ελίτ και συντριπτικά άδικης φορολογικής πολιτικής». Κάνοντας ειδική αναφορά στον τομέα της ενέργειας είπε ότι η κυβέρνηση «επιτρέπει και μανιπουλάρει τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει υπάρξει ποτέ μεταπολεμικά στην Ελλάδα», ευνοώντας πέντε επιχειρήσεις και τη ΔΕΗ, όπως είπε.

«Αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, είναι μία κυβέρνηση των αφηγήσεων (και των επιδοτήσεων) και όχι των μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα», είπε ο Κώστας Γάτσιος, προσθέτοντας ότι «η απόσταση μεταξύ των όσων έχει κατά καιρούς ανακοινώσει και των όσων έχει υλοποιήσει είναι πολύ μεγάλη και διευρυνόμενη».

Για συστηματική υπονόμευση του πρωτογενή τομέα «από την αδράνεια, την αδιαφάνεια και την έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης της ΝΔ», μίλησε ο Μανόλης Χνάρης.