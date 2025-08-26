ΠΑΣΟΚ: “Από το 8ωρο στο 13ωρο. Η ΝΔ ξηλώνει τα εργασιακά δικαιώματα”

Κοινή δήλωση Παύλου Χρηστίδη και Νίκου Δήμα για το νομοθέτημα της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση χθες.

Για απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής αναφορικά με το νομοσχέδιο με τίτλο: «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», το οποίο τέθηκε χθες σε διαβούλευση.

Συγκεκριμένα σε κοινή δήλωσή τους ο Παύλος Χρηστίδη, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Νίκος Δήμας, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρουν πως «υπηρετώντας το νεοφιλελεύθερο δόγμα της φτηνής εργασίας και της χαμηλής παραγωγικότητας, εισάγει διατάξεις που αυξάνουν τα χρονικά όρια εργασίας, επιτρέπουν ατομική διευθέτηση ωραρίου, αλλάζουν τη χορήγηση της ετήσιας άδειας, περιορίζουν τον χρόνο ανάπαυσης, θεσμοθετούν 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς καν τη συναίνεση του εργαζομένου».

«Η άρνηση του εργαζομένου να απασχοληθεί υπερωριακά καθίσταται νομικά επισφαλής. Με τις ρυθμίσεις περί “ευελιξίας”, το νομοσχέδιο αποδομεί το συλλογικό εργατικό δίκαιο και ενισχύει τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων. Παράλληλα:

Θεσπίζεται η δυνατότητα υπερωριών ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία,

Καταργούνται οι προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία και υπερωρίες,

Καθιερώνεται η διάσπαση της ετήσιας άδειας χωρίς περιορισμό – οι δύο εβδομάδες καλοκαιρινών διακοπών παύουν να είναι δεδομένες.

Όλα αυτά, ενώ:

Σύμφωνα με την Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους .

. Το 2024, η Ελλάδα κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ε.Ε., ενώ ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αντιστοιχεί στο 52% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όταν το 2009 ήταν στο 82,5%», επισημαίνουν ακόμα στην κοινή δήλωσή του οι κ.κ. Χρηστίδης και Δήμας.

«Αντί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αύξηση των μισθών, επιλέγει να αυξήσει τις ώρες εργασίας, αδιαφορώντας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εργασιακή και οικογενειακή ισορροπία καθώς και το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές, σταθερά ωράρια και συνθήκες που επιτρέπουν προσωπική ζωή και οικογενειακό προγραμματισμό, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο εργασιακό μέλλον.

Λέμε ΟΧΙ στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Λέμε ΟΧΙ στην εργασία χωρίς δικαιώματα.

Λέμε ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα», καταλήγει η ανακοίνωση.