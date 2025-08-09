ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση των πυρκαγιών σε Κερατέα και Ηλεία ενώ ζητά απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων, για άτομα που κινδύνευσαν, ζωές και περιουσίες που χάθηκαν

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, με δεκάδες καμένα σπίτια και τον θάνατο ενός ηλικιωμένου συμπολίτη μας, δείχνουν για ακόμη μια φορά πως η φωτιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει στην αυλή μας» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση οι Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και Μιχάλης Χάλαρης, Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Όσο η Πολιτική Προστασία παραμένει μηχανισμός “τελευταίας στιγμής”, οι πολίτες θα πληρώνουν βαρύ τίμημα» τονίζει η ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνουν, «η ουσία βρίσκεται στην πρόληψη» και παραθέτουν τις εξής προτάσσεις:

Έγκαιροι καθαρισμοί και πραγματικές αντιπυρικές ζώνες, όχι έργα μέσα στις φλόγες.

Τοπικά σχέδια προστασίας, ειδικά στις ζώνες μίξης δασών και οικισμών (WUI), όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία με δορυφορική παρακολούθηση και τεχνητή νοημοσύνη, για να μην περιμένουμε το «112» την τελευταία στιγμή.

«Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Αν η φωτιά δεν φτάσει στη θάλασσα, δεν ανακόπτεται από τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό δεν είναι ανεκτό.» υπογραμμίζουν στη συνέχεια και θέτουν τα εξής ερωτήματα:

Υπήρχε ολοκληρωμένο σχέδιο εκκένωσης για κάθε περιοχή που κινδύνευσε;

Υπήρξε μέριμνα για ηλικιωμένους και ΑμεΑ που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις χαμένες ζωές και περιουσίες;

Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος 112 «ώστε να ενημερώνει αποτελεσματικά και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, καθώς και τις ευάλωτες ομάδες που δεν μπορούν να δράσουν άμεσα».

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τους πόρους, το προσωπικό και την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να προστατεύει τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορεί να αφήνονται μόνες τους απέναντι σε μια πύρινη λαίλαπα» τονίζει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Η κλιματική κρίση δεν συγχωρεί αδράνεια. Χρειάζεται σοβαρή, ετήσια και συστηματική προετοιμασία – όχι πρόχειρες κινήσεις πάνω στα αποκαΐδια. Οι πολίτες απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία και πραγματική προστασία.»