ΠΑΣΟΚ για Ρούτσι: “Αναφαίρετο δικαίωμα, εύλογο αίτημα”

Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για τον απεργό πείνας και πατέρα θύματος στο δυστύχημα των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Για ‘εύλογο αίτημα’ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε το γιο του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, για εκταφή και νέα εξέταση της σορού του παιδιού του.

Ο κ. Τσουακαλάς σε on camera δήλωσή του νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (23/9), δήλωσε,

“Σε σχέση με το αίτημα του κ. Ρούτσι, αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε είναι ότι θεωρούμε ότι είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα, ένα εύλογο αίτημα.

Δεδομένου ότι όλο το πολιτικό σύστημα συμπαραστέκεται στο αίτημα αυτό, με δηλώσεις αρμοδίων υπουργών αλλά και όλων των κομμάτων, η εκτίμησή μας είναι ότι δεδομένου ότι δεν διακυβεύεται από την εκταφή κάποιο έννομο αγαθό, και η δικαστική εξουσία θα μπορούσε να ερμηνεύσει το αίτημα υπό το πρίσμα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένα ζήτημα αντιδικίας μεταξύ κομμάτων σε επίπεδο νομικών όρων, είναι ένα ανθρώπινο, ηθικό και κοινωνικό δικαίωμα”.