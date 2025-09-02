ΠΑΣΟΚ: H “Μαύρη Βίβλος” της διακυβέρνησης της ΝΔ για την Ελλάδα των ανισοτήτων – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

LIVE η δεύτερη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της ανάδειξης της “Μαύρης Βίβλου” της διακυβέρνησης της ΝΔ, με τίτλο “6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες”.

Τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η δεύτερη συνέντευξη Τύπου που φέρει τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες». Ομιλητές είναι οι Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Δείτε LIVE τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.

Υπό τον τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αναδεικνύοντας τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις και τις στρεβλώσεις της περιόδου 2019-2025.

Όλες οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επί της Χαριλάου Τρικούπη 50.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη

Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες

Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε.

Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών

Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχος