ΠΑΣΟΚ: H “Μαύρη Βίβλος” της διακυβέρνησης της ΝΔ για την Ελλάδα των ανισοτήτων – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

ΠΑΣΟΚ: H “Μαύρη Βίβλος” της διακυβέρνησης της ΝΔ για την Ελλάδα των ανισοτήτων – LIVE ΕΙΚΟΝΑΔιαβάζεται σε 2'
LIVE η δεύτερη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της ανάδειξης της “Μαύρης Βίβλου” της διακυβέρνησης της ΝΔ, με τίτλο “6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες”.
- 02 Σεπτεμβρίου 2025 12:10
Τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.
Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η δεύτερη συνέντευξη Τύπου που φέρει τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες». Ομιλητές είναι οι Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης
Δείτε LIVE τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:
Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.
Υπό τον τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αναδεικνύοντας τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις και τις στρεβλώσεις της περιόδου 2019-2025.
Όλες οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επί της Χαριλάου Τρικούπη 50.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη
Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες
Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε.
Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών
Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχος