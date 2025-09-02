ΠΑΣΟΚ: Η “Μαύρη Βίβλος” της ΝΔ για κοινωνικές ανισότητες και ακρίβεια

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τη “Μαύρη Βίβλο” της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη για την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας.

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα του κόστους διαβίωσης και των κοινωνικών ανισοτήτων, παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη από τις συνολικά 4 συνεντεύξεις Τύπου που πραγματοποιεί έως και την Παρασκευή.

Τις παρουσιάσεις για τα κυβερνητικά πεπραγμένα στα πεδία του ιδιωτικού χρέους, της ακρίβειας, της ενέργειας, των εργασιακών και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και της υγείας, υπό τον γενικό τίτλο: «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες», έκαναν η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών Μιλένα Αποστολάκη, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παύλος Χρηστίδης, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, και ο τομεάρχης Υγείας Ιωάννης Τσίμαρης.

“Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος”

Στόχος των σημερινών τοποθετήσεων, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, είναι «να αναδείξουν πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα 6 αυτά χρόνια λειτούργησε ως καταλύτης για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων».

Υποστήριξε ότι αυτό δεν έγινε κατά λάθος, δεν ήταν αστοχία και ούτε έγινε επειδή υπήρχαν οι εξωγενείς παράγοντες, «αλλά ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνηση Μητσοτάκη». Συγκεκριμένα είπε ότι ήταν συνειδητές επιλογές: «η εξυπηρέτηση των καρτέλ», «η εργαλειοποίησή της ακρίβειας και του πληθωρισμού για την τόνωση των φορολογικών εσόδων και την εκτόξευση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων», «η επιλογή αυτή που οδήγησε στην τεράστια αύξηση της τιμής του ρεύματος», «η υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων», «η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ από το 2010 και που σε συνδυασμό με την αδυναμία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους οδηγεί σήμερα σε μια βίαιη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας», «η απαξίωση του ΕΣΥ, η υποστελέχωση των δομών που οδηγεί στα σημερινά φαινόμενα των ελλείψεων και την πολύ μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία».

Σχολίασε ότι μπορεί η υγεία, η εργασία, η κοινωνική ασφάλιση, το ενεργειακό κόστος, το ιδιωτικό χρέος, να φαίνονται διαφορετικά πεδία, «αλλά συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών και εδώ η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς».

Είπε ότι «το βασικό πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα», ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος» και πως «το αποτέλεσμα της υποτυπώδους και σε μεγάλο βαθμό εξωγενώς χρηματοδοτούμενης μέσω κονδυλίων ανάπτυξης, δίνεται άδικα και με κριτήρια αδιαφανή και κοινωνικά μεροληπτικά». Προανήγγειλε δε ότι στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο για ένα νέο ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ένα πρόγραμμα ρήξεων, αλλαγών και θετικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ο κ. Τσουκαλάς με αφορμή και τη σημερινή και τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί αξιόπιστη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και σχολίασε πως αν η κυβέρνηση σκοπεύει να απαντήσει «σε αυτά που εμείς επισημαίνομε με νούμερα, ας το κάνει μια φορά με νούμερα». «Χθες όλες οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης συνιστούσαν απόλυτη αποδοχή αυτών που εμείς λέμε με αριθμούς. Ελπίζουμε να μην αρχίσει πάλι η κυβέρνηση με τοξικότητα και διχαστικό λόγο απλά να επιτίθεται, και να απαντήσει μια φορά με νούμερα.

Ερωτηθείς για τη χθεσινή απάντηση της ΝΔ στη χθεσινή παρουσίαση του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η χώρα μας παραμένει με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, ενώ σε σχέση με την κυβερνητική θέση για τις ανισότητες, ότι εξαιτίας των πολιτικών της μειώθηκε ο κίνδυνος αποκλεισμού από τη φτώχεια, απάντησε πως «όταν το μερίδιο κερδών επιχειρήσεων αυξάνεται σε μια χώρα σε σχέση με το ΑΕΠ και το μερίδιο μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται, αυτό είναι η πιο περιγραφική εικόνα αυτού που λέμε ”διευρυμένες κοινωνικές ανισότητες”».

«Σήμερα όταν βλέπουμε στη χώρα ότι ένα μεγάλο μέρος δεν μπορεί να πάρει την ιατρική φροντίδα όταν τη χρειάζεται και είμαστε πρώτοι σε αυτό στην Ευρώπη, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει…». Ο Π. Χρηστίδης σχολίασε επιπλέον ότι «αυτά τα στοιχεία που λέει η κυβέρνηση δεν αντικρούονται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από τα στοιχεία που έχει βγάλει η Eurostat. Αυτή περιγράφει ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χειρότερες χώρες πανευρωπαϊκά σε επίπεδο αποκλεισμών».

Εν τω μεταξύ, αναφερθείς στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού ΠΡΟΠΟ για τους ελέγχους και τα πρόστιμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι δεν θα είχε συμβεί «αυτή η τεράστια απώλεια δημοσίων πόρων, ευρωπαϊκών κονδυλίων, αν δεν άλλαζε αυτή η κυβέρνηση σαν τα πουκάμισα όσους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπάθησαν να καθαρίσουν την κόπρο του Αυγεία». Δεν θα είχε συμβεί, συνέχισε, αν αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνονταν το 2025, αφότου η ευρωπαϊκή εισαγγελία κατασκήνωσε στην Αθήνα, αλλά να είχε γίνει από το 2020 και μετά που υπήρχαν οι καταγγελίες και που το ΠΑΣΟΚ έκανε συνεχείς ερωτήσεις «και ο πρωθυπουργός απαντούσε για απλές σκιές, οι οποίες τελικά έγιναν γιγαντιαία βουνά που έχουν δυσφημίσει τη χώρα».

«Μακάρι πράγματι να εισπραχθούν άμεσα τα ποσά -έχουμε βέβαια μια μεγάλη καθυστέρηση 4 μηνών από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα γινόταν έλεγχος μέχρι τώρα», προσέθεσε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη μέρα είπε: άμεσα καταλογισμός, δέσμευση περιουσιών όσων πράγματι φαίνεται να έχουν ενθυλακώσει παρανόμως ποσά και εξασφάλιση των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου.