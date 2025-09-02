Χάρτης ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις ανά περιφέρεια

Τα ποσά δηλαδή που έχουν παρθεί παράνομα, ανέρχεται σε 22.667.522,17 ευρώ. Ποια περιφέρεια έχει μακράν την “πρωτιά”.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενώ παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα και ο χάρτης με τον καταμερισμό των ΑΦΜ ανά Περιφέρεια με τα «κόκκινα» ΑΦΜ.

Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: ο αριθμός αιτήσεων (ΑΦΜ) προς διερεύνηση ανέρχεται σε 6.354, οι εξαγόμενες εκθέσεις σε 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά, τα ποσά δηλαδή που έχουν παρθεί παράνομα, ανέρχεται σε 22.667.522,17 ευρώ.

Οι 850 περιπτώσεις αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης, με τους επιτήδειους να εισέπραξαν συνολικά το ποσό των 17,2 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, όπου συνολικά 53 ΑΦΜ έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό έλαβαν 20 ΑΦΜ στη Θεσσαλία.

Αναλυτικά:

Στην Αττική βρέθηκαν 46 περιπτώσεις (761.250,80 ευρώ), στην Κεντρική Μακεδονία 53 περιπτώσεις (996.419,83 ευρώ), στη Θεσσαλία 20 περιπτώσεις (989.278,52 ευρώ), στη Δυτική Ελλάδα 16 (382.544,81 ευρώ), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μόλις 8 περιπτώσεις (274.678,66 ευρώ), στην Πελοπόννησο 5 (64.108.36 ευρώ), στη Στερεά Ελλάδα 22 (341.217,46 ευρώ), στο Νότιο Αιγαίο μία περίτπωση (12.941,07 ευρώ), στην Ήπειρο 4 (228.353,99 ευρώ), στη Δυτική Μακεδονία 7 (1.314.115,08 ευρώ), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 2 περιπτώσεις (40.950.39 ευρώ) και στο Βόρειο Αιγαίο 2 περιπτώσεις (37.173,35 ευρώ).

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

(Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγάλη ανάλυση)

Αναλυτικά ο πίνακας, ανά Περιφέρεια, των 1.036 «κόκκινων» ΑΦΜ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπ. Προστασίας

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024. Η έως σήμερα διερεύνηση των περιπτώσεων που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους: