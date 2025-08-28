Πιερρακάκης: Ο “βορράς” της πυξίδας μας είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη

«Η Βόρεια Ελλάδα έχει δυναμικό να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν πολλά» τονίζει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα έχουν δυναμικό να πρωταγωνιστήσουν διεθνώς, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, σε μία εβδομάδα στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν πολλά, ενώ τόνισε ότι η μεγάλη εικόνα είναι σαφής: «η Ελλάδα αλλάζει – το παραγωγικό μας μοντέλο αλλάζει».

Η ανάρτηση του Κ. Πιερρακάκη

Σήμερα από τη Θεσσαλονίκη μιλήσαμε για τις αλλαγές που πάνε τη Μακεδονία – αλλά και όλη την Ελλάδα – μπροστά. Για τις μικρές, καθημερινές μεταρρυθμίσεις που αθροιζόμενες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, παράγοντας μία ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική αλλαγή.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, η χώρα έχει αλλάξει πορεία:

Το χρέος μειώνεται ραγδαία

Δημιουργούμε πλεονάσματα, για να μην περάσουμε τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές.

Η ανεργία έπεσε στο 7,9%, με μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας.

Η ανάπτυξη φτάνει το 2,3%.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι όλα λύθηκαν. Υπάρχουν ακόμα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν και πολίτες που πρέπει να στηριχθούν. Γι’ αυτό, σε μία εβδομάδα στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν πολλά. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα είναι σαφής: η Ελλάδα αλλάζει – το παραγωγικό μας μοντέλο αλλάζει.

Μέσα από την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, η Θεσσαλονίκη αλλάζει, πρωταγωνιστεί. Η Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα έχουν δυναμικό να πρωταγωνιστήσουν διεθνώς. Αυτό απελευθερώνεται με δουλειά, μικρές αλλά σταθερές αλλαγές, μέρα με την ημέρα.

Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να πάμε τη χώρα. Ο «βορράς» της πυξίδας μας είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Και η καλύτερη απάντηση σε κάθε κριτική: δουλειά και συνεχώς μπροστά.