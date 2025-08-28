Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: “Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια έργα”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Σε εκδήλωση για την παρουσίαση των μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη, μίλησε την Πέμπτη (28/8) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μουσικής, μετά από συναντήσεις που πραγματοποίησε με πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Bόρειας Ελλάδας ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση παραδίδει έργα που σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ξεχώρισε την ολοκλήρωση του Μετρό, την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, αλλά και άλλες παρεμβάσεις που –όπως σημείωσε– «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πολλά από τα έργα ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ τόνισε ότι η παρουσίαση αποτελεί «την καλύτερη απάντηση σε όσους βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης». Όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να μιλάει «με το έργο της» και να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο επίκεντρο το Μετρό Θεσσαλονίκης και το σχέδιο για την ΔΕΘ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο –όπως τόνισε– αγκαλιάστηκε από την πόλη και ταυτόχρονα ανέδειξε τον πολιτιστικό της πλούτο. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, μιλώντας για «ένα ακόμη βήμα που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών».

O πρωθυπουργός σημείωσε πως κάθε καλόπιστος πολίτης μπορεί να διαπιστώσει ότι όσα παρουσιάστηκαν «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες». Επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων και η διατήρηση «ζωντανών των προσδοκιών για το μέλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τους πρυτάνεις. «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μια μητρόπολη για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σχέδιο για τη μετεξέλιξη της ΔΕΘ μέσω του Υπερταμείου, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε σύγχρονο κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. «Το έργο αυτό θα τρέξει από το Υπερταμείο με τις απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ. Προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί σε μια εταιρεία η οποία θα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική υποδομή», τόνισε. Κάλεσε όλους τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν τη λύση που έχει βρεθεί για τη βιωσιμότητα του έργου.

“Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παράγει πραγματικά πλεονάσματα”

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στις εξελίξεις στην Ευρώπη και ιδίως στην Γαλλία, συγκρίνοντας τις δύο χώρες. Επισήμανε ότι, σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα παράγει πλεονάσματα που επιτρέπουν μειώσεις φόρων και αυξημένες δαπάνες σε υγεία και παιδεία. Θύμισε ακόμη τη σημαντική αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, που φτάνουν τα 36 δισ. ευρώ.

«Σήμερα, σε μία από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση. Οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες. Από τη μία, ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, άρα έχουν μια υποχρέωση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους όλοι πρέπει να συμμορφωνόμαστε». Και όπως επισήμανε «σε αυτήν την συγκυρία η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν την δημοσιονομική δυνατότητα για μειώσεις φόρων και για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία».

Ολοκληρώνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας υλοποίησης των δεσμεύσεων, παρά το κλίμα πόλωσης. «Εμείς θα απαντούμε πάντα με τα έργα μας», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι Θεσσαλονικείς μπορούν πλέον να δουν μια κυβέρνηση που τους κοιτάζει «στα μάτια με ειλικρίνεια και αποτελέσματα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα με βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, καθώς και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.