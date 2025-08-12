Πρόσω ολοταχώς για ΔΕΘ, με τον φόβο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, οι τελικές συσκέψεις για το γενναιόδωρο πακέτο της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση ελπίζει σε επανεκκίνηση, αλλά ανησυχεί για το ενδεχόμενο η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να ανατρέψει τους σχεδιασμούς της

Αν και εφέτος τον Αύγουστο η πολιτική αντιπαράθεση δεν πήγε διακοπές, τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου τουλάχιστον οι τόνοι αναμένεται να πέσουν και η κυβέρνηση να πάρει μία “ανάσα”.

Την επόμενη εβδομάδα όμως ξεκινούν οι τελικές συσκέψεις εν όψει της ΔΕΘ, στην οποία το Μαξίμου έχει επενδύσει για μία πολυπόθητη επανεκκίνηση.

Για αυτό το πακέτο της εφετινής ΔΕΘ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο. Οι μέχρι στιγμής διαρροές κάνουν λόγο για μέτρα ύψους 1,5 δισ ευρώ, με έμφαση στις μειώσεις φόρων, ιδίως για τη λεγόμενη “μεσαία τάξη”, καθώς και με παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση, αλλά και υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί τελικά το καλάθι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ να είναι ακόμη πιο “πλούσιο”.

Το ερώτημα βέβαια είναι εάν οι γενναίες παροχές στη ΔΕΘ θα αντιστρέψουν όντως το πολιτικό κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που παίζει ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, δεδομένου του κατακερματισμού της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Ενώ υπάρχει ο κίνδυνος το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να ανατρέψει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

Ο αστάθμητος παράγοντας ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι μόλις ανοίξει η Βουλή, μετά τις 25 Αυγούστου, θα συγκροτηθεί η εξεταστική επιτροπή η οποία κατόπιν της πρότασης της ΝΔ θα ερευνήσει την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998. Οι εργασίες της επιτροπής δηλαδή θα ξεκινήσουν φθινόπωρο και παρόλο που η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν έχει διάθεση συμψηφισμού, είναι σαφής ο στόχος να βάλει στο κάδρο κυρίως το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο το ενδεχόμενο να έρθουν στη Βουλή και νέες δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη προκαλεί ήδη ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στο Μαξίμου ποντάρουν βέβαια στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης και ειδικά η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρούν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό.

Όμως έχει σκάσει στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης και εάν νέες δικογραφίες εμπλέξουν και άλλους πρώην υπουργούς ή βουλευτές της ΝΔ, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Το σενάριο δε, να ανοίξουν και άλλες υποθέσεις διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων – οι σχετικές φημολογίες πάντως διαψεύδονται από κυβερνητικής πλευράς κατηγορηματικά- φαντάζει εφιαλτικό.