“Δεν ξεφεύγετε από το Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ” διαμηνύει η αντιπολίτευση

Η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγξει ξεκαθαρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για προανακριτική ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση και ειδικά το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν θα ξεφύγει από το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» στέλνει με κάθε δυνατό τρόπο η αντιπολίτευση. Έχοντας συνεχείς αφορμές (όπως η παραίτηση της Κ.Σεμερτζίδου μόλις μερικές μέρες μετά την απόρριψη σύστασης προανακριτικής για τους Βορίδη – Αυγενάκη) τα κόμματα του προοδευτικού χώρου διατηρούν το ζήτημα στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας.

Συμψηφισμοί και αλλαγή ατζέντας

Τα επιτελεία της αντιπολίτευσης διαπιστώνουν την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το θέμα. Είτε αυτή εκφράζεται μέσω της σιωπής του Μεγάρου Μαξίμου στα θέματα που ανακύπτουν με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω της προσπάθειας να στραφεί η ατζέντα σε άλλα ζητήματα και κυρίως στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Αυτά ενώ θυμίζουμε ότι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, είτε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκκινήσει τις διαδικασίες της και η Εξεταστική Επιτροπή που έχει συσταθεί για το θέμα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι πρόκειται για μία κίνηση της κυβέρνησης με στόχο την καλλιέργεια κλίματος συμψηφισμού, για αυτό άλλωστε το αντικείμενο της είναι η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998.

Παρόλα αυτά θα παραβρεθούν στις εργασίες της αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα να εξεταστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με την δικογραφία που έχει ήδη διαβιβαστεί στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά τους Μ.Βορίδη και Λ.Αυγενάκη. Αυτά ενώ ο συγκεκριμένος ελεγκτικός θεσμός σύντομα αναμένεται να συντάξει και δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίχως να είναι γνωστό αν και σε αυτήν θα υπάρξουν αναφορές σε μέλη της κυβέρνησης. Έτσι ώστε να καταλήξει και πάλι στην Βουλή «ενεργοποιώντας» εκ νέου τον νόμο «Περί Ευθύνης Υπουργών».

Το ΠΑΣΟΚ

Στην προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να κρυφθούν πιθανές ποινικές ευθύνες υπουργών της κυβέρνησης με γενικευμένες αναφορές σε παθογένειες αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως σχολίασε «άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχαν παθογένειες στην κατανομή των επιδοτήσεων, -το οποίο το δέχομαι διότι είναι μια πραγματικότητα-, κι άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργούσε με προστασία υπουργών, γενικών γραμματέων, με τέτοιους διαλόγους σοκαριστικούς, με εκβιασμούς, με κλείσιμο του ματιού για να μην γίνονται έλεγχοι, με μαύρο πολιτικό χρήμα και απειλές για τη ζωή ανθρώπων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «δεν δικάζουμε κανέναν. Εμείς θέλουμε να μπορεί η δικαιοσύνη να τους ελέγξει. Και ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα φιάσκο για να μην επιτρέψει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη. Αυτό το φιάσκο θα τον ακολουθεί μέχρι την τελευταία ημέρα, που θα ανοίξει η πόρτα της εξόδου από το Μαξίμου».

Μάλιστα θύμισε την περίφημη ψηφοφορία της 30ης Ιουλίου όπου απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης. Ιδίως μάλιστα στο ότι το Μ.Μαξίμου φρόντισε να μην μετέχει στην ψηφοφορία η Κ.Ο της Ν.Δ αλλά επιλεκτικά ένα μέρος των βουλευτών της μέσω επιστολικής ψήφου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε πως «ο κ. Μητσοτάκης φοβόταν ότι εάν οι βουλευτές του ψήφιζαν κανονικά, σήμερα το αποτέλεσμα θα ήταν ότι οι υπουργοί του –ο ένας ή και οι δύο – θα ήταν δυνατό να τους διερευνήσει η δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής. Άρα, αυτό που έγινε, είναι μια μαύρη στιγμή. Τη χρεώνεται απολύτως ο Πρωθυπουργός». Προσθέτοντας πως «δεν στέκεται Πρωθυπουργός που δεν εμπιστεύεται την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τον έχει εκλέξει Πρωθυπουργό».

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την κυβέρνηση για προσπάθεια υπονόμευσης του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του βουλευτές της Ν.Δ «έχουν αναλάβει εργολαβικά να επιτίθενται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Θέμα ελέγχου τυχόν ποινικών ευθυνών για τους Μ.Βορίδη – Λ.Αυγενάκη συνεχίζει να θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον πρόεδρό του Σωκράτη Φάμελλο να σημειώνει σε δήλωσή του ότι πρέπει να υπάρξει «ολοκλήρωση της συζήτησης της Προκαταρκτικής στη Βουλή για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη» ως στοιχειώδες προαπαιτούμενο. Παράλληλα απαιτεί από την κυβέρνηση να υπάρξει «δημοσιοποίηση όλων των καταχραστών και των κλεμμένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ» με ταυτόχρονη «επιστροφή των κλεμμένων, με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων όσων παρανόμησαν» και «απαγγελία ποινικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους».

«Δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη» επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος «τα δεκάδες γαλάζια σκάνδαλα, τη διαπλοκή, την κλοπή δημοσίου χρήματος και τις συνεχείς υποχωρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Όσο και να το καθυστερεί, δεν θα το αποφύγει». Τονίζει πως «ο Ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να κουκουλωθεί ένα σκάνδαλο κατάχρησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ των τίμιων Ελλήνων και Ελληνίδων αγροτών. Όσες προσπάθειες αποπροσανατολισμού και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, όσες θεωρίες συνωμοσίας ξεστομίσουν τα στελέχη του για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια».