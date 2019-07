Τέσσερα χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015: Τι έδειχναν οι τέσσερις δημοσκοπήσεις

Ντέρμπι μεταξύ του "ναι" και του "όχι" έδειχναν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Φυσικά, είχαν διαψευσθεί πέρα για πέρα με πολλούς τότε να κάνουν λόγο για ένα τεράστιο φιάσκο.

Το ΟΧΙ είχε φτάσει στο 61,3% των ψήφων, έναντι 38,7% του "ΝΑΙ". Η συμμετοχή είχε φτάσει αντιστοίχως στο 62,46%.

Πάμε παρακάτω να θυμηθούμε τις τέσσερις δημοσκοπήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας λίγες μέρες πριν την εκλογική διαδικασία του ιστορικού δημοψηφίσματος.

MRB: "Προηγείται η ψήφος υπέρ του ΝΑΙ"

Η ψήφος υπέρ του ΝΑΙ προηγείτο σύμφωνα με την MRB με βραχεία κεφαλή: 43,3% ΝΑΙ, 42,9% ΟΧΙ και 13,8% αδιευκρίνιστη ψήφος, έδειχνε τότε η εν λόγω δημοσκόπηση.

Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που έκανε η MRB ήταν η εξής:

50,2% ΝΑΙ και 49,8% ΟΧΙ.

Η εκτίμηση της MRB είχε στατιστικό σφάλμα +_2,7%.

Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1325 ατόμων το διάστημα 2-3 Ιουλίου.

GPO: "Οριακή διαφορά μεταξύ ΝΑΙ και ΟΧΙ"

Οριακή διαφορά μεταξύ του ΝΑΙ και του ΟΧΙ για το δημοψήφισμα έδειχνε η δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η GPO για το MEGA από την 1η έως την 3η Ιουλίου σε πανελλαδικό δείγμα 2.453 ατόμων.

Οι πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, δήλωναν πως θα ψηφίσουν σίγουρα ή προσανατολίζονται προς το ΝΑΙ σε ποσοστό 44,1%, ενώ σίγουρα ή μάλλον ΟΧΙ φερόταν να επιλέγει το 43,7%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων τασσόταν υπέρ της παραμονής στην ευρωζώνη σε ποσοστό 75,2%.

Ως προς τη σιγουριά της απόφασής τους για ΝΑΙ ή ΟΧΙ οι πολίτες απαντούσαν ως εξής:

-Σίγουρα ναι: 41%

-Μάλλον ναι: 3,1%

-Μάλλον όχι: 1,9%

-Σίγουρα όχι: 41,8%

-Λευκό / Άκυρο: 2,5%

-Δεν ξέρω / Δεν απαντώ: 9,7%

Οι ερωτηθέντες ανάλογα με την κομματική τους προτίμηση στις εκλογές του Ιανουαρίου θα ψήφιζαν ΝΑΙ ως εξής:

-ΣΥΡΙΖΑ: 20,3%

-ΝΔ: 80,6%

-Χρυσή Αυγή: 23,8%

-Ποτάμι: 76,1%

-ΚΚΕ: 15,2%

-Ανεξάρτητοι Έλληνες: 18,3%

-ΠΑΣΟΚ: 77,1%

Μεταξύ των ψηφοφόρων που θα επέλεγαν το ΟΧΙ η αναλογία σχετικά με το τι ψήφισαν στις εκλογές ήταν η εξής:

-ΣΥΡΙΖΑ: 67,7%

-ΝΔ: 12,9%

-Χρυσή Αυγή: 62,8%

-Ποτάμι: 14,3%

-ΚΚΕ: 36,7%

-Ανεξάρτητοι Έλληνες: 67,2%

-ΠΑΣΟΚ: 13,9%

Μικρή ήταν η διαφορά μεταξύ των πολιτών που εκτιμούσαν πως το δημοψήφισμα είχε ως πραγματικό ερώτημα το ναι ή όχι στο ευρώ. Το ποσοστό των ψηφοφόρων που πίστευαν ότι το ερώτημα είναι "ναι ή όχι στο ευρώ" έφτανε το 44,4%, ενώ αντίθετη άποψη το 49,7%.

ALCO: "Διαφορά 0,6% υπέρ του "ναι"

Διαφορά 0,6% υπέρ του "ναι" έδειχνε και η δημοσκόπηση της ALCO για το Πρώτο Θέμα που έγινε το διάστημα από 1-3 Ιουλίου.

Στην πρόθεση ψήφου, το 41,7% φερόταν να επιλέγει το "ναι", το δε 41,1% θα ψήφιζε "όχι".

Το 48% θεωρούσε λανθασμένη την απόφαση για δημοψήφισμα, το 42% τη θεωρούσε σωστή και 10% δήλωνε "δεν ξέρω/δεν απαντώ".

Το 76% τασσόταν υπέρ του ευρώ, και το 14% θεωρούσε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει με δικό της νόμισμα.

Public Issue : "Μπροστά το "όχι" με 0,5%"

Στο νήμα θα κρινόταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Public Issue η οποία διενεργήθηκε στο διάστημα από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου για την Κυριακάτικη Αυγή.

Στην πρόθεση ψήφου, το "ναι" συγκέντρωνε 42,5%, το "όχι" 43%, και οι αναποφάσιστοι 9%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 54% διαφωνούσε ακόμη με την απόφαση να γίνει δημοψήφισμα και το 42% συμφωνούσε.

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού:

Το κείμενο του δημοψηφίσματος αναλυτικά:

"Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται "Reforms for the completion of the Current Program and Beyond" ("Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού") και το δεύτερο "Preliminary Debt sustainability analysis" ("Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους"). Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ".

Το ψηφοδέλτιο με το ερώτημα:

Το σποτ του ΟΧΙ:

Το σποτ του ΝΑΙ:

Και το σποτ του ΚΚΕ:

Μετά τη νίκη του "ΟΧΙ" παραιτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, παραδίδοντας την προεδρία της ΝΔ στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη ως μεταβατικό πρόεδρο. Ο υπουργός οικονομικών της χώρας, Γιάνης Βαρουφάκης αντικαταστάθηκε από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Στις 10 Ιουλίου η Βουλή εξουσιοδότησε τον πρωθυπουργό και τον νέο υπουργό οικονομικών να διαπραγματευθούν τους τελικούς όρους της συμφωνίας με τους ομολόγους τους, ενώ ακολούθησε η πολύωρη συνεδρίαση του Eurogroup στις 12 Ιουλίου για να προετοιμαστεί το έδαφος για την τελική μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής, η οποία κατέληξε στο νέο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, στις 13 Ιουλίου.

Μετά την υπερψήφιση του νέου μνημονίου, και συγκεκριμένα στις 20 Αυγούστου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτηση της κυβέρνησης του η οποία έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 21 Αυγούστου 2015, 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν και σχημάτισαν το κόμμα Λαϊκή Ενότητα.

Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης και σύμφωνα με το Σύνταγμα, δόθηκαν διερευνητικές εντολές για το σχηματισμό της κυβέρνησης και τελικά σχηματίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Εκλογές τις οποίες κέρδισε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σχημάτισε την νέα συγκυβέρνηση του, τη δεύτερη κατά σειρά, με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου.