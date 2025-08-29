Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη – Η ατζέντα

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη – Η ατζένταΔιαβάζεται σε 2'
Συνεδριάζει, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το υπουργικό συμβούλιο. Τα θέματα που θα συζητηθούν.
- 29 Αυγούστου 2025 06:48
Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα, Παρασκευή (29/08), στις 10:00 το πρωί το υπουργικό συμβούλιο.
Η θεματολογία, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, θα είναι η εξής:
- Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,
- Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,
- Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.