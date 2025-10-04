ΣΥΡΙΖΑ: Πράγματι, η υποκρισία πρέπει να έχει όρια κ. Γεωργιάδη

«Ο υπ. Υγείας ξύνει, ξανά, τον πάτο του βαρελιού της πολιτικής χυδαιότητας» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που επιτίθεται στον Άδ. Γεωργιάδη.

«Πυρά» κατά του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις συνεχείς τηλεοπτικές παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας για το ζήτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και τη στοχοποίηση των γιατρών του.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο υπ. Υγείας ξύνει, ξανά, τον πάτο του βαρελιού της πολιτικής χυδαιότητας. Σήμερα παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή για να επιτεθεί ξανά στους γιατρούς που παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του Πάνου Ρούτσι. Εκστόμισε χυδαιότητες και κατηγορίες για «πολιτικά παιχνίδια», κούνησε το δάχτυλο για «παράβαση του όρκου του Ιπποκράτη», ισχυρίστηκε ότι εμποδίζουν την πρόσβαση του τραγικού πατέρα σε ιατρικές υπηρεσίες. Ακόμη χειρότερα, προσπάθησε ξανά να σπείρει το διχασμό στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, κοπτόμενος τάχα για την ταχεία έναρξη της δίκης.

Η υποκρισία, πράγματι, πρέπει να έχει όρια, κ. Γεωργιάδη. Και επειδή ούτε κι εμείς, ούτε η κοινωνία, «είμαστε χθεσινοί», όπως είπε ο υπ. Υγείας, όλοι καταλαβαίνουμε τι προσπαθεί να κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης: Να ευτελίσει τον αγώνα ενός πατέρα, να ρίξει λάσπη στους συμπαραστάτες του, να ρίξει λίγο ακόμα νερό στον μύλο της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών.