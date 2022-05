Στην Ελλάδα βρίσκεται όπως ο ίδιος γνωστοποίησε ο Τζορτζ Τσούνης.

Ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα έκανε το πρώτο tweet του, μισό στα ελληνικά, μισό στα αγγλικά, φροντίζοντας πάντως να υπενθυμίσει ότι είναι γιος Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Ιδού τι έγραψε: Καλημέρα από Αθήνα! As the proud son of Greek immigrants, it's an honor of a lifetime to return to Greece and serve as the next U.S. Ambassador. Χαίρομαι πολύ!

