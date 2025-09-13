Στο Καστελλόριζο για την 82η Επέτειο Απελευθέρωσης ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Στις εκδηλώσεις για την 82η Επέτειο Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου παρέστη ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Μεγίστης για την 82η Επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθύ αίσθημα τιμής και εθνικής ευθύνης, βρίσκομαι σήμερα στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδος και του αρχιπελάγους, στο ακριτικό Καστελλόριζο, για να τιμήσουμε την ιστορική επέτειο της απελευθερώσεώς του στις 13 Σεπτεμβρίου 1943. Εδώ, στο Καστελλόριζο, εκείνη την ημέρα, το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» κατέπλευσε στο λιμάνι, με την ελληνική σημαία να ανεμίζει, σκορπίζοντας ρίγη ενθουσιασμού και συγκίνησης στους κατοίκους και στέλνοντας σ’ όλη την Ελλάδα και τον Ελληνισμό ένα μήνυμα ελπίδας και αντίστασης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Στο Καστελλόριζο, τον ακαταμάχητο, τον ακατάβλητο προμαχώνα Ελληνισμού, η εθνική ανάταση δεν είναι απλώς δύο λέξεις. Είναι βίωμα, το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και που φτάνει ως σήμερα. Η απελευθέρωση του Καστελλόριζου, του πρώτου ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, η απελευθέρωσή του, λοιπόν, είναι δικαίωση αυτής της εθνικής ανάτασης. Η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία που έφερε η απελευθέρωση, αμέσως μετά την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό, είναι μια ακόμη δικαίωση. Η υπερηφάνεια και το θάρρος με τα οποία αντιμετωπίζουν απειλές και προκλήσεις είναι δικαίωση, επίσης, αυτής της στάσης που κυριαρχεί εδώ στο Καστελλόριζο. Και ποιο είναι το ευρύτερο συμπέρασμα αυτού του ψυχισμού; Ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται!

Η 82η επέτειος απελευθέρωσης του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελλόριζου, στέλνει για 82η φορά το ίδιο μήνυμα.

Αυτή την ελευθερία, αυτή την κυριαρχία, αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτή την ανεξαρτησία που κατακτήσαμε με τόσες θυσίες, είμαστε αποφασισμένοι, ενωμένοι ως λαός, να προασπίσουμε έναντι κάθε επίβουλου, ο οποίος θέλει να τις αμφισβητήσει ή να τις απειλήσει. Και τώρα και για πάντα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Χρόνια Πολλά από το ακριτικό Καστελλόριζο, τούτη τη μέρα, της επετείου της απελευθέρωσής του!»

Ακολούθησε επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πυραυλάκατο «ΔΑΝΙΟΛΟΣ».

Στη συνέχεια, ο κύριος Τασούλας μετέβη στη νήσο Ρω, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της «Κυράς της Ρω» και επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο της νήσου. Στη συνομιλία που είχε με τον επικεφαλής και το προσωπικό του Φυλακίου εξέφρασε τις θερμότερες ευχαριστίες του για την αφοσίωση με την οποία εκτελούν την αποστολή τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα. Σημειώνεται πως το πέτρινο Επιτηρητικό Φυλάκιο της Ρω, που εγκαινιάστηκε το Μάιο, χρηματοδοτήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων επί Προεδρίας του κ. Κ. Τασούλα.