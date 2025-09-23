Θεοδωρικάκος: Μήνυμα στα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών – Έρχονται πρόστιμα

Ο υπουργός Ανάπτυξης για άλλη μια φορά τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τον ίδιο πληθωρισμό, σε βασικά είδη, σε σχέση με την ΕΕ, ενώ τόνισε ότι παράλληλα η κυβέρνηση έχει προβεί σε σημαντικές ενισχύσεις των λαϊκών εισοδημάτων.

“Δεν μπορεί σε ένα τζίρο 12 δισεκ. ευρώ να δουλεύουν με 1,5% τα σούπερ μάρκετ” τόνισε μιλώντας, πριν λίγο στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σχολιάζοντας, ουσιαστικά, όσα είπε από το βήμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε χθες η ΕΣΕΕ για τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της Ημέρας του Ελληνικού Εμπορίου στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου Metro, Αριστοτέλης Παντελιάδης, εστιάζοντας στις κερδοφορίες των σούπερ μάρκετ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν περιθώρια μείωσης των τιμών, μια και με βάση τα στοιχεία υπάρχει αύξηση του όγκου των συναλλαγών. Επιπλέον, ο υπουργός Ανάπτυξης “φωτογράφισε” πρόστιμα μια και όπως είπε, υπάρχουν ενδείξεις για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας από αλυσίδες. Μάλιστα, τόνισε ότι σύντομα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και θα γίνουν ανακοινώσεις.

Επανέλαβε, δε, όπως και χθες, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ότι τα σούπερ μάρκετ πρέπει να μειώσουν άμεσα τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους.

Ο πληθωρισμός

Παράλληλα, στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης για άλλη μια φορά τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τον ίδιο πληθωρισμό, σε βασικά είδη, σε σχέση με την ΕΕ, ενώ τόνισε ότι για πέντε μήνες, μέχρι τον περασμένο Μάρτιο η χώρα είχε αρνητικό πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι παράλληλα η κυβέρνηση έχει προβεί σε σημαντικές ενισχύσεις των λαϊκών εισοδημάτων.

“Ήταν ένα όπλο το πλαφόν, βάλαμε 5 εκατ. πρόστιμα σε πολυεθνικές και μη” σημείωσε και υπογράμμισε ότι το “πλαφόν είχε μια τεράστια αδικία καθώς αφορούσε κερδοφορίες σε σχέση με το 2021. Για να ισοφαρίσουμε δημιουργούμε μια νέα ανεξάρτητη αρχή, όπως λειτουργεί σε άλλες χώρες”.