Αρ. Παντελιάδης: “Μπιφ” σε πλάνο για κυβερνητικές παρεμβάσεις στην αγορά

Την ανάγκη να μην μπει και πάλι “γύψος” στην αγορά και να ανοίξει νέος κύκλος παρεμβάσεων απέστειλε από το βήμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε χθες η ΕΣΕΕ για τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της Ημέρας του Ελληνικού Εμπορίου στο Μουσείο Μπενάκη, στην Πειραιώς, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου Metro, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Όλα αυτά λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις που έκανε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέροντας ότι τα σούπερ μάρκετ πρέπει να μειώσουν άμεσα τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους.

“Δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε συνέχεια με παρεμβατικά μέτρα, ούτε να επιδοτούμε άλλο τις τιμές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων”, ανέφερε από ο κ. Παντελιάδης, που απαντώντας σε ερώτηση για τα κέρδη των αλυσίδων λιανικής σημείωσε ότι τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου είναι συμπιεσμένα και πολύ πιο κάτω από τα ανάλογα της Ευρώπης.

“Πολλά λέγονται και γράφονται για τους τζίρους και τα έσοδα των σούπερ μάρκετ αλλά στους ισολογισμούς φαίνονται τα περιθώρια κερδοφορίας που είναι 1,4%. Είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό σε σύγκριση με τα διεθνή στάνταρ, το 1,4% όταν σε διεθνές επίπεδο το 3% θεωρείται υγιές και το 4% επιτυχημένο” ανέφερε ο κ. Παντελιάδης και τόνισε ότι “για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει στο ταμείο, τα κέρδη προ φόρων είναι μόλις 1,2 λεπτά. Όλα αυτά τα… τεράστια κέρδη είναι αυτά τα 1,2 λεπτά” είπε με νόημα και τόνισε ότι στον κλάδο υπάρχει και αλυσίδα ζημιογόνος, δείχνοντας πως ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα περιθώρια σε τέτοιο βαθμό που καθιστά ανέφικτη την περαιτέρω «επιδότηση» των τιμών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όταν η επιβίωση των επιχειρήσεων τίθεται σε κίνδυνο. ‘Επιδοτήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε, αλλά αυτό έχει ένα όριο” σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, πάντως, ότι υπάρχει σε διαδικασία μια συνεννόηση με τη βιομηχανία για μια νέα δράση μείωσης τιμών σε κάποιους κωδικούς.

Συμβολή των προμηθευτών

Ουσιαστικά επανέλαβε ότι οι μειώσεις τιμών γίνονται πάντα σε συνεργασία με τους προμηθευτές. «Αν το κάνουμε μόνοι μας, αυτό θα είναι ανούσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι μόνο με κοινή προσπάθεια αλυσίδων και προμηθευτών μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση τιμών στους 1.000 κωδικούς προϊόντων.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε και σε αυτήν την προσπάθεια και ζητήσαμε τη συνδρομή των προμηθευτών» είπε προσθέτοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε με τέτοια παρεμβατικά μέτρα. Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή».

Οι προειδοποιήσεις του Τ. Θεοδωρικάκου

Υπενθυμίζεται ότι τόσο σήμερα στον ΑΝΤ1 όσο και χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, επισημαίνει προς τις αλυσίδες ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει φαινόμενα ασυδοσίας στην αγορά.

«Έχουμε πολλές καταγγελίες, γι’ αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Έχουν αναλάβει τη δέσμευση για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και πρέπει να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε: “Οφείλουν να σεβαστούν ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πολίτης πίσω. Γι’ αυτό και είμαστε αυστηροί με την αγορά. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, νοιαζόμαστε όμως για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη κάθε κοινωνικής ομάδας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβαρύνονται διαρκώς οι πολίτες» ανέφερε.