Την Πολιτική Προστασία θα επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στο γραφείο του στην Αθήνα και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μεταβεί στην Πολιτική Προστασία καθώς μαίνονται καταστροφικές φωτιές σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα

Στην Πολιτική Προστασία θα μεταβεί σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο γραφείο του στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος και στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, ενώ ενημερώνεται διαρκώς για τις καταστροφικές φωτιές που μαίνονται σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα.

Μηνύματα από το 112 έρχονται για εντολές εκκένωσης στη μία περιοχή μετά την άλλη. Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν 33 εναέρια μέσα. Πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Φιλιππιάδα και Χίο, ενώ συνολικά στα νοσοκομεία της χώρας έχουν μεταφερθεί 55 άτομα.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών, ζεστών και ξηρών ανέμων.

Για μια ακόμα φορά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.